Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025

Các đại biểu đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò trọng yếu của châu Á-Thái Bình Dương trong kỷ nguyên mới, những đề xuất thiết thực về định hướng phát triển APEC.

Chiều 30/10, trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025.

Với chủ đề “Cầu nối-Doanh nghiệp-Vươn xa”, Hội nghị năm nay gồm hơn 20 phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như: tình hình kinh thế giới, thách thức và cơ hội trước những biến động của môi trường địa chính trị quốc tế, chuyển đổi số, chính sách thuế và hệ thống thương mại đa phương, hạ tầng cơ sở và hệ sinh thái cho phát triển trí tuệ nhân tạo...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ quan điểm về bài học từ các cuộc cách mạng công nghiệp; trọng trách của châu Á-Thái Bình Dương đối với thế giới; vai trò của cộng đồng doanh nghiệp APEC; con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; và cơ hội hợp tác cùng Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ bài học kinh nghiệm các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, điều quan trọng là phải bảo đảm rằng ngay từ đầu, cuộc cách mạng công nghiệp lần này được dẫn dắt bởi tinh thần hợp tác, tạo cơ hội để tất cả các nền kinh tế đều được tham gia, đóng góp và phát huy khả năng của mình.

Phát biểu của Chủ tịch nước nhận được hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình từ Hội nghị. Các đại biểu đánh giá cao quan điểm toàn diện, cân bằng của Việt Nam về cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò trọng yếu của châu Á-Thái Bình Dương trong kỷ nguyên mới và nhất là những đề xuất rất thiết thực về định hướng phát triển của APEC và hợp tác công-tư về xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trách nhiệm, mở và bao trùm./.