Cờ đỏ sao vàng sáng rực rỡ giữa Quảng trường Thời đại của Mỹ

Ngày 29/4/2025 (theo giờ Mỹ), màn hình lớn của trụ sở Sàn giao dịch Nasdag ở Quảng trường Thời đại (New York) đã phát trực tiếp hình ảnh lá Quốc kỳ Việt Nam, với biểu ngữ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nội dung trên màn hình ghi: "Celebrating the 50th anniversary of the Reunification of Vietnam" (Kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam thống nhất).

Hình ảnh trên được Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Trong bài chia sẻ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang viết: "Vào lúc này, giữa Quảng trường Thời đại New York City. Many thanks to NASDAQ for joining our celebration."

Nasdaq Marketsite tọa lạc tại Quảng trường Thời đại, nơi đông đúc và nhộn nhịp nhất tại thành phố New York của Mỹ./.