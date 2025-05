Công an bắt giữ đối tượng gây rối trật tự ở Hà Nội và mua bán ma túy ở Đắk Nông

Ngày 7/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, đa phần các đối tượng còn rất trẻ, trong đó 3 người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào rạng sáng 26/4, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo một nhóm đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo hung khí tấn công người đi đường gây thương tích ở một số quận, huyện, thành phố Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ 14 đối tượng trong vụ việc trên. Đáng chú ý, đa phần các đối tượng còn rất trẻ, sinh từ năm 2006 đến 2009, có hộ khẩu thường trú tại hai huyện Phúc Thọ và Đan Phượng, Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ 7 xe máy các loại, 2 thanh kiếm, 1 đèn laser của nhóm đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối 25/4, sau khi tụ tập tại cầu Phùng, huyện Đan Phượng, cả nhóm điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Nghiêm trọng hơn, khi gặp người đi đường, các đối tượng trên liền chặn xe, ném vỏ chai thủy tinh, hành hung gây thương tích để lấy “chiến tích.”

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan Công an bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) vừa đấu tranh, triệt phá một nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã tạm giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 1,5 bánh ma túy (khối lượng hơn 0,4 kg), 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào ngày 25/4 vừa qua, tại Bon U2, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Nông) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi) và Nguyễn Đình Bảo Thạch (32 tuổi), cùng trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói heroin.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Lê Văn Hà 54 tuổi, trú tại huyện Cư Jút. Mở rộng điều tra, ngày 26/4, lực lượng công an đã bắt, khám xét chỗ ở của Lê Văn Hà, thu giữ gần 1,5 bánh heroin (tổng khối lượng hơn 0,4 kg), một khẩu súng rulo với 10 viên đạn và hơn 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Lê Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc. Sau khi ra tù, Hà đã mua ma túy về sử dụng và bán lẻ để kiếm lời. Để đối phó với lực lượng chức năng, Hà chỉ bán ma túy cho người quen, đối tượng gia cố nhà bằng 3 lớp lưới B40, lắp đặt camera tại cổng và các lối ra vào, đồng thời nuôi nhiều chó để cảnh giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng nêu trên về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy (theo quy định tại các Điều 251 và 249, Bộ luật Hình sự).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

