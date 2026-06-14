Cửa khẩu Bắc Luân 2: Khai trương bộ phận giải quyết thủ tục hành chính tập trung

Để tạo môi trường kinh doanh, giao thương thông thoáng, thuận lợi, ngày 13/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại cửa khẩu Bắc Luân 2, thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh, việc đưa bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung vào hoạt động là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng cửa khẩu hiện đại, thông minh, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đồng chí yêu cầu Ban quản lý cửa khẩu tỉnh cùng các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình vận hành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung được đặt tại tầng 2, tòa nhà liên ngành Cửa khẩu Bắc Luân 2. Thành phần gồm đại diện các ngành: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, Trạm quản cảnh đường bộ Việt-Trung, Ban quản lý cửa khẩu, và mời đại diện Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt. Việc bố trí đầy đủ lực lượng giúp tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho doanh nghiệp và người dân.

Cùng với bố trí đầy đủ lực lượng chức năng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình nghiệp vụ tiếp tục được triển khai, tạo nền tảng cho việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Qua đó, từng bước xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, hiện đại, thông minh, và là trung tâm logistics, trung tâm giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Bắc.

Ông Ninh Văn Trình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1 đánh giá đây sẽ là một giải pháp để giảm thiểu được tối đa về cái thời gian. Ông Trình tin tưởng với cái mô hình này sẽ tạo sự phát triển cũng như thu hút lượng hàng xuất nhập khẩu mạnh mẽ trong thời gian tới thông qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Thượng tá Lê Khương Duy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chia sẻ, giải quyết thủ tục hành chính tập trung này đã giúp cho các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, đảm bảo duy trì tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phối hợp với các lực lượng để trao đổi thông tin và giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phó trưởng Ban Quản lý cửa khẩu - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Minh Tuân nhấn mạnh, Ban Quản lý cửa khẩu sẽ tiếp tục duy trì tốt công tác chủ trì, công tác phối hợp các ngành, các lực lượng chuyên ngành tại cửa khẩu Bắc Luân 2, cũng như tại toàn bộ tuyến cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, để thực hiện tốt cái việc là cắt giảm các thủ tục hành chính trong thời gian tới, giảm bớt về thời gian, cũng như tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Để từ đó đẩy mạnh được kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như tăng số thu thuế.

Tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, từ đầu năm 2026 đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ./.

Gần 22 tấn dừa tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Bắc Luân II Việt Nam xuất khẩu gần 22 tấn dừa tươi qua cửa khẩu Bắc Luân II, mở ra tiềm năng lớn cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

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