Cựu Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện lĩnh án tù vì lừa đảo

Ngày 19/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo Vương Thị Thanh Hương (sinh năm 1975, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) 16 năm tù và Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1980, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) 13 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Vương Thị Thanh Hương từng là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, Hương đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng xin cấp phép mở rộng Dự án cây xăng Yên Sơn, chạy việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, chạy biên chế ngành Công an.

Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2017 đến 7/2023, Hương chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng. Còn Hằng là đồng phạm giúp sức Hương chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của một bị hại.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị L (Giám đốc Công ty xăng Y.S), có nhu cầu mở rộng cây xăng sang mặt đường gom phía Nam Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội nên nhờ người gặp Hương (khi đó là Phó Trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai). Hương nói bản thân có nhiều mối quan hệ với các sở, ban, ngành, có thể giúp được bà L.

Tháng 7/2017, Hương yêu cầu bà L chuyển 200 triệu đồng, hứa hẹn 3 tháng sẽ hoàn thiện thủ tục. Sau đó, bị cáo tiếp tục đưa ra các lý do như làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan hệ với các sở, ngành, thực hiện gói thầu kè mương dẫn đường ống xăng dầu... Do đó, từ năm 2017-2019, bà L tiếp tục đưa cho Hương hơn 4,5 tỷ đồng.

Khoảng đầu năm 2019, thấy Hương không cung cấp được các tài liệu liên quan đến việc xin cấp phép mở rộng dự án cây xăng, bà L yêu cầu Hương hoàn trả lại tiền.

Để tạo niềm tin cho bà L, Hương liên hệ với Hằng (hành nghề xem bói) nhờ Hằng xem bói qua ảnh bà L qua thẻ căn cước công dân mà Hương đưa cho. Hằng nói bà L có lộc và Hương có thể tiếp tục lấy thêm tiền của bà L.

Theo hướng dẫn của Hương, Hằng lấy tên là Mai làm ở Sở Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, dùng sim điện thoại Hương đưa cho để liên hệ với bà L. Tiếp đó, Hằng đưa ra nhiều lý do về việc cấp phép dự án để yêu cầu bà L đưa tiền cho Hương.

Mỗi khi cần tiền, Hương lại nhờ Hằng xem bói giúp bà L có tiền không và nhờ Hằng giả danh là Mai để gọi điện, nhắn tin cho bà L trao đổi về tiến độ cấp phép. Do đó, từ tháng 4/2019 đến cuối năm 2020, bà L chuyển cho Hằng hơn 3,3 tỷ đồng. Số tiền này Hằng đã chuyển lại cho Hương.

Cáo trạng xác định, Hương chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 tỷ đồng của bà L. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Hương dùng để chi tiêu cá nhân, không chia cho Hằng.

Cuối năm 2020, bà L thấy không có kết quả nên yêu cầu Hương trả lại tiến. Đến nay bị cáo mới trả được 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hương cũng chiếm đoạt 817 triệu đồng của anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1990, là bạn học của con Hương). Theo đó, anh T có nhu cầu xin việc vào Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Hương hứa giúp với chi phí 300 triệu đồng.

Sau đó, Hương tiếp tục đưa ra các lý do khác để yêu cầu anh này chuyển thêm 517 triệu đồng. Thực chất Hương không liên hệ với ai để nộp hồ sơ xin việc cho anh T mà sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Trường hợp khác, Hương chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng của bà Lê Thị L (sinh năm 1977, ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) để xin cho con trai vào biên chế trong ngành Công an.

Nhận tiền xong, Hương không liên hệ với ai để làm thủ tục chuyển cho con trai bà L từ công an nghĩa vụ sang công an chuyên nghiệp nên bà L đã làm đơn tố cáo Hương ra cơ quan công an./,

