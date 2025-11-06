Đà Nẵng di dời người dân tới nơi an toàn trước 12 giờ ngày 6/11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12 giờ ngày 6/11.

Do ảnh hưởng của bão số 13, từ trưa chiều ngày 6/11 đến ngày 7/11, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phía nam phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 400mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm, trong cơn dông cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn với cường suất trên 120 mm/3h.

Để chủ động triển khai ứng phó với bão số 13, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó với cơn bão số 13.

Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, hoàn thành việc di dời trước 12 giờ trưa ngày 6/11.

Hiện nay, xã miền núi cao A Vương đã có phương án di dời 52 hộ với 154 nhân khẩu vùng nguy cơ sạt lở đất đá, ngập lụt đến nơi an toàn. Tại hai xã Tam Hải và Núi Thành, có 441 gia đình với 1.361 nhân khẩu ở các thôn Bình Trung, Long Thành Tây, Xuân Mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã đã lên phương án, bố trí phương tiện và nhân lực để sẵn sàng di chuyển bà con đến vị trí sơ tán, tránh trú bão số 13.

Với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền và các lực lượng chức năng vùng đồng bằng ven biển thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch hải sản nuôi trên lồng bè, sắp xếp tàu thuyền ở khu tránh trú bão, thống kê, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, trú tránh bão an toàn. Nhất là kế hoạch di chuyển những hộ ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn đã cơ bản hoàn tất, nhằm chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với bão số 13.

Trước đó, chiều ngày 5/11, 3 thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện về cao trình mực nước đón lũ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo tiếp tục vận hành hạ dần mực nước hồ Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ +169m trước 22 giờ ngày 6/11. Tổng lưu lượng hồ Sông Tranh 2 điều tiết về hạ du dự kiến từ 220 đến 2000m3/s (tùy lưu lượng nước về hồ).

Thủy điện Đak Mi 4 (thông báo sẽ điều tiết qua tràn dự kiến từ 150m3/s đến 1.000m3/s, thời gian dự kiến bắt đầu vận hành lúc 16 giờ ngày 5/11. Thủy điện A Vương điều tiết với lưu lượng xả tràn dự kiến từ 100 đến 1.250m3/s./.

