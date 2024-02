Đà Nẵng: Phẫu thuật loại bỏ 'khối u khổng lồ' cho cụ bà gần 90 tuổi

Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/2, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin các bác sỹ Khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u khổng lồ vùng góc hàm cho cụ bà có tiền sử 3 lần tai biến.

Bệnh nhân N.T.T (87 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) nhập viện do bị ngã và có tiền sử khối u vùng góc hàm bên phải đã lâu, nay khối u phát triển to nhanh, gây hạn chế sự vận động của đầu, cổ và biểu hiện loét da do khối u lớn tỳ đè.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được bác sỹ chẩn đoán bị chấn thương cột sống thắt lưng, di chứng xuất huyết não kèm khối u vùng góc hàm phải kích thước 20 x 20 x 15cm.

Nhận thấy khối u có kích thước quá lớn, sưng phồng, gây biến dạng vùng mặt, cổ người bệnh, nếu không phẫu thuật loại bỏ sẽ ngày càng phát triển gây mất thẩm mỹ, hạn chế vận động đầu cổ, loét da, nhiễm trùng, nguy cơ vỡ khối u, chèn ép thần kinh, mạch máu vùng cổ, mặt, gây biến chứng nguy hiểm, các bác sỹ khoa Ngoại lồng ngực quyết định thực hiện phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân.

Bác sỹ chuyên khoa II Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết đây là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp bởi bệnh nhân đã 87 tuổi, bị chấn thương cột sống kèm di chứng sau 3 lần tai biến.

Hơn nữa, khối u có kích thước quá lớn, vị trí gần đầu có nhiều cấu trúc phức tạp như động mạch cảnh ngoài, dây thần kinh mặt, các nhánh của dây thần kinh tai lớn, động mạch hàm trên, động mạch thái dương nông... Vì vậy, việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn, nguy cơ liệt mặt sau mổ, chảy máu trong và sau mổ rất cao.

Tuy nhiên, sau 2,5 giờ phẫu thuật, các bác sỹ khoa Ngoại lồng ngực đã thành công tách khối u mà không xảy ra tai biến.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, ăn uống bình thường, rất phấn khởi, tự tin khi thoát khỏi khối u đeo bám lâu năm.

Theo bác sỹ Vũ, khả năng khối u này là u tuyến nước bọt mang tai. U tuyến nước bọt bao gồm u lành tính và u ác tính, trong đó u lành tính chiếm 80%. Tuy nhiên u lành tính có thể phát triển thành u ác tính nếu như tồn tại trong cơ thể kéo dài mà không được phẫu thuật.

Bác sỹ Vũ khuyến cáo nếu người bệnh phát hiện bất cứ một khối u trên cơ thể nói chung, khối u vùng đầu mặt cổ nói riêng nên đến khám tại bệnh viện để điều trị, phẫu thuật kịp thời, hạn chế những tai biến, biến chứng nguy hiểm trước, trong và sau mổ.

Chị H.T.H (con gái bệnh nhân) chia sẻ khối u đã xuất hiện lâu trên mặt bà nhưng vì ở vị trí mang tai, bị khuôn mặt che đi nên bà không để ý. Chỉ khi bà bị tai biến từ năm 2018, thể trạng giảm sút, khuôn mặt nhỏ đi thì mới phát hiện khối u. Gia đình đã đưa bà đi khám, xét nghiệm ở nhiều nơi và có kết quả u lành.

Bác sỹ động viên bà sống chung với u vì bà tuổi cao và trải qua 3 lần tai biến sẽ khó vượt qua ca phẫu thuật. Tuy nhiên, khối u ngày càng nhanh to, phì đại khiến bà mặc cảm, dẫn đến trầm cảm không muốn tiếp xúc với ai.

Gia đình cũng không dám bồi bổ cho bà vì sợ khối u sẽ phì đại thêm. May mắn nhờ các bác sỹ Khoa Ngoại lồng ngực phẫu thuật loại bỏ khối u thành công, giờ đây bà đã trút bỏ được sự tự ti, vui vẻ, phấn khởi trở lại sau nhiều năm sống chung với khối u lớn ở cổ./.

