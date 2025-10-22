Đà Nẵng tăng cung ứng hàng thiết yếu với giá ổn định, ứng phó bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 và ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các xã, phường, đặc khu; Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi tăng cường dự trữ hàng hoá thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, mưa lớn để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thông tin, tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ hàng hoá thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, mưa lớn để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Đồng thời, rà soát các khu vực ngập sâu ven suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ bị chia cắt trên địa bàn để kịp thời có phương án về dự trữ hàng hoá, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm,… đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân, nhất là hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập.

Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi; các doanh nghiệp đầu mối phân phối tiếp tục tăng cường dự trữ hàng hoá, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm theo kế hoạch dự trữ hàng hoá phòng chống thiên tai hằng năm của đơn vị; bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa; trong đó, lưu ý giải pháp điều động nguồn cung từ các tỉnh, thành khác nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa liên tục, kịp thời.

Đồng thời, chủ động triển khai giải pháp phòng chống, gia cố cơ sở hạ tầng tại cơ sở kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, an toàn về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Giao các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng chỉ đạo Ban quản lý các chợ tập trung triển khai tuyên truyền, vận động tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm.

Cùng đó, theo dõi, giám sát hàng hóa tại chợ, phối hợp với ngành chức năng xử lý nghiêm trường hợp tiểu thương có hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc lợi dụng thiên tai để nâng giá bất hợp lý.

Các mặt hàng thiết yếu vẫn đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu của người dân tại siêu thị Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/ TTXVN)

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; nhất là tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ, các doanh nghiệp kinh doanh… để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính, tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, ở các siêu thị và chợ đầu mối tại thành phố Đà Nẵng, hiện các đơn vị đã chủ động tăng cường nguồn hàng, đến thời điểm này hàng hóa đảm bảo cung ứng.

Từ ngày hôm qua 21/10 đến sáng ngày 22/10 lượng khách tại các siêu thị tăng cao như siêu thị GO Tam Kỳ tăng gấp đôi ngày thường; siêu thị Coopmart Thanh Khê, Coopmart Sơn Trà cũng tăng gấp đôi.

Các chợ đầu mối Hòa Cường, Tam Kỳ, Đống Đa; chợ Hàn, chợ Cồn các mặt hàng thiết yếu cũng tăng nhẹ.

Người dân chủ yếu tập trung mua một số mặt hàng thiết yếu như mỳ tôm, bánh mỳ, rau củ, thịt, cá nên gây thiếu hàng cục bộ do nguồn cung cấp một số mặt hàng ở các tỉnh thành khác về chậm.

Lượng hàng hóa vẫn còn dồi dào, các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, cá, rau vẫn giữ mức giá cả ổn định, không có hiện tượng người dân mua tích trữ ồ ạt hay tiểu thương găm hàng, thổi giá.

Bà Nguyễn Thị Bè, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Cồn cho biết, do dự báo thời tiết về cơn bão số 12 sẽ gây mưa lớn, ngập úng tại một số nơi nên lượng khách mua hàng có tăng nhẹ. Giá thịt, cá, rau củ đều giữ nguyên, không có chuyện tăng giá đột biến.

Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên nhắc nhở tiểu thương niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho người dân.

Người dân Đà Nẵng lựa chọn mua thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ông Đinh Tấn Thành, người dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình ba thế hệ sống chung một nhà. Nghe thông tin bão và mưa to kéo dài nhiều ngày, các cháu nội tôi phải nghỉ học nên ông Thành đã đi siêu thị mua lượng lớn nhu yếu phẩm về dự trữ để đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt cho cả gia đình; đảm bảo an toàn các thành viên trong gia đình không phải ra đường trong những ngày mưa lũ.

Chị Lê Thị Phương, người dân phường Hải Châu nhận xét hàng hóa tại siêu thị rất phong phú, giá cả vẫn như mọi ngày nên chị chỉ mua thêm ít gạo, nước uống và rau củ để dự phòng chứ không có cảm giác lo lắng. Mọi người đều mua sắm bình tĩnh, không chen lấn. Nhân viên siêu thị hướng dẫn rất chu đáo, không có cảnh chen lấn hay hết hàng như mọi người lo.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa tại Đà Nẵng trước bão số 12 đang diễn biến ổn định; giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, cá, rau xanh, dầu ăn... giữ ở mức bình thường.

Lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng thời điểm để tăng giá bất hợp lý./.

