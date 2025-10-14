Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh: Mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn

Sáng 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, hình thành Vùng đô thị-công nghiệp-cảng biển lớn nhất cả nước, có vị thế xứng đáng trong khu vực.

Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, với mong muốn xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, để Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập với một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, hội nhập, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, biến động phức tạp của kinh tế thế giới và thiên tai, biến đổi khí hậu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, công nhân, người lao động được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ truyền thống của ba địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử, nay tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

“Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả nước, của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ.

Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, căn cứ vào vị thế đặc biệt của Thành phố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I đề ra định hướng xây dựng và phát triển Thành phố trong 5 năm tới với mục tiêu bao trùm: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng, Thành phố phấn đấu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-15/10. Đại hội sẽ kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội Thành phố giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp sau, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại hội cũng thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng./.

