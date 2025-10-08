Danh sách 21 tuyến đường thành phố Hà Nội còn ngập sâu trong sáng 8/10

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm 7h sáng nay (ngày 8/10), thành phố còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.

Cụ thể, các đường phố ngập sâu trên 30cm gồm: đường Dương Đình Nghệ, mặt đường ngập sâu 40-50cm; phố Trần Bình (đoạn Bệnh Viện 19-8) ngập sâu khoảng 35cm; Đại lộ Thăng Long (đoạn Km5+700 đến 6+600) mặt đường ngập sâu khoảng 40cm; phố Cầu Cốc (đoạn ngõ 43-67) ngập sâu khoảng 50cm; phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70) ngập sâu khoảng 50cm; hầm chui dân sinh đê hữu sông Nhuệ (Km5+070 đường gom Đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 40cm; hầm chui dân sinh đê tả sông Nhuệ (Km4+944 đường gom Đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 1m; đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Nhật Tân tới Nguyễn Hoàng Tôn ngập sâu 50cm.

Ngoài ra, các tuyến đường tỉnh tại địa bàn Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây cũng ngập sâu trên 30cm gồm: đường tỉnh 421B (Km11+300 đường đầu Cầu Đông Yên) ngập sâu 38cm; đường tỉnh 422 (Km3+164, Cầu Trung Võ) ngập 40cm; đường tỉnh 423 (Km8+400, Cầu tạm thi công cầu 72) ngập sâu 35cm; đường Đại lộ Thăng Long-gom phải (Km8+200) ngập tới 60cm.

Những tuyến đường phố ngập sâu từ 10-30cm gồm: đường Phạm Hùng (đoạn giáp cầu vượt Mai Dịch) ngập sâu khoảng 25cm; đường Tây Mỗ (đoạn từ Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ-ngõ 127) ngập sâu khoảng 30cm; đường Cầu Bươu (đoạn ngã ba Xa La-Viện K) ngập sâu khoảng 30cm; đường Phạm Hùng (đoạn giáp cầu vượt Mai Dịch) ngập sâu khoảng 30cm; phố Ngọc Trục (đoạn ngõ 31-giao Đại Mỗ) ngập sâu khoảng 25cm; đường Tây Tựu (giao phố Đăm) ngập sâu khoảng 30cm; phố Phùng Khoang (đoạn chợ Phùng Khoang) ngập sâu khoảng 20cm; đường Tố Hữu (ngõ 19-Lương Thế Vinh) ngập sâu khoảng 25cm; Đường tỉnh 422 (đoạn Km14+300 đường đầu cầu Yên Sở) ngập 15cm./.

Hà Nội vẫn còn 23 vị trí ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông Hà Nội đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ liên tục theo dõi, cử người ứng trực để hướng dẫn phân luồng giao thông và cắm đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí ngập nước.