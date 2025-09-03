Đi tìm nhà trọ để nhập học, 2 mẹ con bị cuốn vào gầm xe đầu kéo

Sáng 3/9, trên địa bàn xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe gắn máy.

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con đi trên xe gắn máy tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng, xe đầu kéo chở theo rơmoóc mang biển kiểm soát 89H-024.51, lưu thông trên đường Dương Thị Mười theo hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ về giao lộ Tô Ký, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến gần giao lộ với đường Trương Thị Hoa, xe đầu kéo bất ngờ va chạm với một xe gắn máy.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy và hai người ngồi trên xe là nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Đến 11 giờ cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa, giao thông qua khu vực dần ổn định.

Thông tin điều tra ban đầu, hai người tử vong là hai mẹ con, người mẹ (sinh năm 1979) đang chở con (sinh năm 2006) mới thi đậu đại học. Hai mẹ con đang trên đường đi tìm nhà trọ để nhập học thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm./.

