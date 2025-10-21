Chính trị

Điện mừng bà Takaichi Sanae được bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản

Nhân dịp bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, ngày 21/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.

Bà Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp Hạ viện ở Tokyo ngày 21/10/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản./.

Với 237 phiếu trên tổng số 465 phiếu hợp lệ, bà Sanae Takaichi chính thức được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Nhật Bản thứ 104 và là nữ Thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1885.

