Điện mừng bà Takaichi Sanae được bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản

Nhân dịp bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, ngày 21/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tốt hơn nữa Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tốt hơn nữa, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể.