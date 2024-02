Đón Năm mới Giáp Thìn 2024 - mùa Xuân của niềm tin và khát vọng

Cùng nhau chạy sáng ngày đầu tiên trong năm là sở thích của nhiều người dân ở Hà Nội. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Mùa Xuân với những tấm áo phủ đầy lộc biếc mang đến những hy vọng vào tương lai tươi sáng và nguồn sức sống căng tràn. Mùa Xuân đã đến với mọi người, mọi nhà! Sắc Xuân lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Đúng vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao sang Năm mới Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững.

Giao thừa là thời điểm sâu lắng để chúng ta suy ngẫm về những điều đã qua, nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người, mỗi gia đình và của dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực, sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, để dân tộc ta vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Mùa Xuân đất nước - Bừng sáng tương lai

Trong đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn, thành phố Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm với 32 trận địa. Hà Nội lần đầu tiên có màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (drone) có kết hợp âm nhạc với số lượng lên tới 2.024 drone được triển khai.

Màn trình diễn dự kiến xác lập kỷ lục Đông Nam Á mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội-Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô-Ngàn năm lịch sử." Người dân Thủ đô hân hoan, rộn ràng đón Xuân trong tiết trời se lạnh.

Lễ hội 'Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội-Rực rỡ Thăng Long' là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo nhất với những câu chuyện, hình ảnh đẹp về hình tượng Rồng.

Bên cạnh hoạt động pháo hoa, Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Giáp Thìn-Mừng Đảng quang vinh” tại thành phố Thủ Đức và quận 12, Tân Phú, Bình Tân cùng các huyện Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn với chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" gây ấn tượng mạnh người dân thành phố và du khách với nét độc đáo là có thể trải nghiệm ứng dụng AR (công nghệ thực tế ảo tăng cường).

Đặc biệt, ba linh vật rồng trên đường hoa 2024 tại đại cảnh cổng chào (giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi) và cổng kết (giao lộ Nguyễn Huệ-Tôn Đức Thắng) lập kỷ lục kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa.

Tại Nghệ An, mở đầu cho hoạt động mừng Đảng mừng Xuân là Chương trình “Sắc Xuân miền Tây Nghệ An” - sự kiện văn hóa đặc sắc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh diễn ra tại huyện Tân Kỳ nhằm bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chào đón Năm mới, thành phố Vinh đã xây dựng 8 đường hoa, cụm hoa Xuân. Tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật biểu diễn sôi động mừng đón năm mới đã có hàng nghìn người tham dự.

Tại đây diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm hội tuổi trẻ “Vinh Youthful Countdown 2024” - Chào đón Giao thừa Xuân Giáp Thìn đếm ngược chào đón năm mới 2024 và bắn pháo hoa.

Ở cực Tây của đất nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đang phấn khởi chào đón một mùa Xuân mới với thật nhiều kỳ vọng. Những ngày này, khắp vùng Tây Bắc như bừng lên bởi sắc trắng của hoa ban, hoa mơ, hoa mận, sắc hồng của đào rừng hòa quyện cùng màu xanh trùng điệp của núi rừng để tạo lên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, tràn đầy sức sống.

Niềm vui, hạnh phúc chào đón chào một năm mới bình an, may mắn và hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Năm nay, tỉnh Điện Biên có 3 địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa là thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo, thu hút đông đảo nhân dân về xem các tiết mục văn nghệ và pháo hoa.

Không khí đón Xuân Giáp Thìn 2024 nhộn nhịp ở các địa phương trên "Đất Sen Hồng" Đồng Tháp. Nổi bật nhất là tại đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh có biểu tượng con Rồng và hoa sen gắn liền với con người Đồng Tháp. Đặc biệt nhất là Chương trình Lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 có màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra đồng loạt tại 3 địa điểm bắn pháo hoa trong tỉnh.

Trên phố núi Gia Lai, nhà nhà, người người hân hoan mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn. Là tỉnh lớn thứ hai cả nước, do diện tích lớn, khoảng cách từ các huyện, thị, thành phố xa nhau nên mỗi địa phương ở Gia Lai đều có những hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhu cầu du Xuân của nhân dân.

Tại thành phố Pleiku, đêm Giao thừa, chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Tết làm người ta gần nhau hơn, chúc nhau năm mới với những gì tốt đẹp nhất, một năm mới vui tươi, phấn khởi an lành, thịnh vượng.

Thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa tại khuôn viên đường Bạch Đằng-Bình Minh 6 vào thời khắc giao thừa năm 2024.

Nhằm tạo sự phấn khởi cho người dân và du khách, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư gần 20 tỷ đồng để trang trí các điểm hoa và điện chiếu sáng tại 21 điểm công cộng trên địa bàn.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng đang được trang trí cờ, hoa, biểu tượng linh vật của năm Giáp Thìn, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, lễ hội đặc sắc tái hiện lại không gian văn hóa truyền thống của dân tộc, trải nghiệm các hoạt động vui Xuân trong dịp Tết cổ truyền để hiểu thêm về ý nghĩa và các nghi thức trong ngày Tết. Tất cả tạo nên một bức tranh mùa Xuân tươi vui, rạng rỡ.

Khí thế mới, động lực mới

Khắp nẻo đường, mọi người đều hân hoan vui vẻ đón Tết, cầu chúc một năm mới ngập tràn may mắn, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới. Không khí vui tươi, phấn khởi khắp các thành phố, làng mạc đó có được bởi đất nước vừa trải qua một năm vượt khó thành công, với nhiều tiến triển tích cực.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, Việt Nam vẫn giành được kết quả phát triển kinh tế-xã hội khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, là điểm sáng của cả khu vực và thế giới.

Năm 2023 đã chứng kiến sự phát triển của Việt Nam với những thành tựu đáng tự hào, thể hiện tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn. Lần đầu tiên GDP của đất nước đạt mức 430 tỷ USD, đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 355 tỷ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 28 tỷ USD; Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 22 toàn cầu. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỷ USD vào năm 2023.

Người dân thích thú với màn bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm đón Năm mới Giáp Thìn.

Đầu tư nước ngoài liên tục phát triển, vốn đăng ký tăng 32%, vốn thực hiện tăng 3%, đạt 23 tỷ USD trong năm 2023, cao nhất từ trước đến nay; và Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu ASEAN về thu hút FDI. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, an sinh xã hội và đời sống người dân được cải thiện; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố; uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Phát triển kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của Nhân dân. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% theo chuẩn cũ năm 1993 của Chính phủ xuống còn 2,93% theo chuẩn nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước) năm 2023.

Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2023 được các tổ chức xếp thứ 65/137 quốc gia được xếp hạng. Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2023 được các tổ chức quốc tế đánh giá đứng thứ 46/132 nước được xếp hạng.

Các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023 với nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đi thăm chính thức nhiều nước, tham dự nhiều diễn đàn quốc tế lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việc tổ chức đón rất thành công Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và nhiều nguyên thủ quốc gia các nước đến thăm Việt Nam được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay."

Việt Nam tiếp tục là nước có tốc độ tăng trưởng Kinh tế Số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á hai năm liên tiếp (2022 và 2023) và dự báo tiếp tục giữ vị trí này đến năm 2025. Hiện Việt Nam có gần 80% dân số sử dụng Internet, là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ tin học cao nhất thế giới.

Thương mại điện tử và Kinh tế Số Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) ở mức 20%, từ 30 tỷ USD vào năm 2023 lên gần 45 tỷ USD vào năm 2025. Kỳ vọng các năm tiếp theo, với đà tăng trưởng cao, thị trường thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh hơn, tạo bước đà cho kinh tế phát triển, giúp các doanh nghiệp khôi phục và mở rộng thị trường.

Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam tập trung vào tăng trưởng kinh tế ổn định, phát triển bền vững và xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển Kinh tế Số, Xã hội Số, xây dựng xã hội công bằng, tiến bộ, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đất nước đặt trọng tâm vào tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương; xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương trong sạch, liêm chính, vững mạnh...

Đất nước cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Với những nỗ lực phấn đấu, Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu vượt bậc và đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn cầu. Cả nước đồng lòng, vững tin vào tương lai một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Mùa Xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất. Trong không khí Xuân của đất trời và Xuân của lòng người hội tụ, giao hòa, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mọi người cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới, dành cho nhau những mong ước chân thành, tốt đẹp, cùng chúc cho dân tộc trường tồn, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Năm mới Giáp Thìn 2024, con thuyền đất nước sẽ tiếp tục vượt qua thách thức, ghi những mốc son mới trên con đường tiến tới giàu mạnh, văn minh, văn hiến./.

