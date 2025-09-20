Đột phá trong hành trình giảm phát thải toàn cầu và tại Việt Nam

Mới đây, Tetra Pak - "Gã khổng lồ" trong lĩnh vực bao bì và chế biến thực phẩm - đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm tài chính 2024 (FY24) với những con số ấn tượng, khẳng định cam kết mạnh mẽ trên hành trình hướng tới tương lai phát thải ròng bằng 0.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở thành thách thức toàn cầu, vai trò của các tập đoàn đa quốc gia trong việc giảm thiểu tác động môi trường là vô cùng quan trọng.

Theo báo cáo, kể từ năm 2019, Tetra Pak đã cắt giảm thành công 25% lượng phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị. Đặc biệt, trong các hoạt động vận hành trực tiếp, con số này lên tới 54% - một bước tiến đáng kinh ngạc. Điều này được hỗ trợ bởi việc sử dụng 94% năng lượng tái tạo trong sản xuất và kinh doanh, giữ vững lộ trình đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2030 cho hoạt động vận hành và năm 2050 cho toàn bộ chuỗi giá trị.

Tetra Pak đầu tư khoảng 100 triệu euro vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao hơn nữa tính bền vững cho các giải pháp bao bì mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tetra Pak, nhấn mạnh sứ mệnh của tập đoàn là dung hòa giữa nhu cầu lương thực toàn cầu ngày càng tăng và trách nhiệm bảo vệ hành tinh. Báo cáo không chỉ là những con số mà còn phản ánh một chiến lược tổng thể: xây dựng một hệ thống lương thực an toàn, bền vững, giảm tác động khí hậu và nâng cao sinh kế cộng đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu giảm 46% phát thải vào năm 2030, Tetra Pak đã đầu tư khoảng 100 triệu euro vào nghiên cứu và phát triển. Trọng tâm là các giải pháp bao bì phát thải thấp, thiết bị tiết kiệm năng lượng và công nghệ tối ưu hóa sản xuất. Một minh chứng cụ thể là dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng của họ đã giảm 13% phát thải so với năm 2023 và 42% so với năm 2019, nhờ các cải tiến như Bộ trao đổi nhiệt dạng ống gợn sóng chữ Q, giúp tiết kiệm tới 40% điện năng.

Bên cạnh nỗ lực giảm phát thải, báo cáo còn ghi nhận những đóng góp đa chiều của Tetra Pak trên toàn cầu: giúp các nhà máy thực phẩm giảm 40% tiêu thụ năng lượng, cung cấp đồ uống dinh dưỡng cho 66 triệu trẻ em tại 49 quốc gia, hỗ trợ 84.000 nông dân chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ, và thu hút 150 nhà cung cấp tham gia sáng kiến “Cùng chúng tôi bảo vệ hành tinh”

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương sử dụng điện năng lượng mặt trời từ 5.900m2 tấm pin được lắp đặt trên mái..

Nhà máy Tetra Pak tại Bình Dương, đi vào hoạt động từ năm 2019, là một minh chứng sống động cho hiệu quả của các giải pháp bền vững. Từ năm 2020, nhà máy đã nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng 13%, tái sử dụng hơn 5 triệu lít nước mỗi năm, duy trì tỷ lệ chất thải dưới 3% và sử dụng hệ thống điện mặt trời rộng 5.900 m², đáp ứng 5% nhu cầu năng lượng.

Với những kết quả ấn tượng trên toàn cầu và những bước đi vững chắc tại thị trường Việt Nam, Tetra Pak không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu mà còn cho thấy một tương lai phát triển bền vững là hoàn toàn khả thi khi có sự cam kết, đầu tư chiến lược và sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và các đối tác./.