Dự báo ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy cường độ và hướng di chuyển của bão số 12 không thay đổi và do ảnh hưởng của bão, nên nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ đêm 22 đến ngày 24/10, các xã, phường có nguy cơ mưa lớn tại tỉnh Quảng Trị như: Minh Hóa, Đồng Lê, Phú Trạch, Ba Đồn, Phong Nha, Hoàn Lão, Đồng Hới, Trường Sơn, Lệ Thủy, Kim Ngân từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; Vĩnh Linh, Cồn Tiên và Cồn Cỏ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; Gio Linh, Cửa Việt, Đông Hà Cam Lộ, Quảng Trị, Hải Lăng, Khe Sanh và Đakrông 250-400 mm, có nơi trên 550 mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Các xã, phường thuộc thành phố Huế có lượng mưa lớn gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Kim Trà, Hương An, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Hương Thủy, Vinh Lộc từ 250-450mm, có nơi trên 600mm; A Lưới từ 1- 4 là 350-500mm, có nơi trên 650mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Các xã, phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Bình Điền, A Lưới 5, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây- Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông có lượng mưa từ 350-500mm, có nơi trên 700mm.Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Đối với thành phố Đà Nẵng, các xã, phường có mưa lớn gồm: Hải Vân, Hòa Khánh, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc từ 250-450mm, có nơi trên 700mm.

Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ,Các xã, phường như Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành từ 200-400mm, có nơi trên 600mm; Đông Giang, Tây Giang, Thạnh Mỹ từ 200-350mm, có nơi trên 400mm; Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My: 250-500mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.Đặc khu Hoàng Sa mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 300mm.

Cùng với đó, các xã phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn gồm: Đặc Khu Lý Sơn, Cẩm Thành, Bình Sơn, Trà Bồng từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; Ba Tơ, Sơn Tây, Đức Phổ từ 80-140mm, có nơi trên 200 mm; Ngọc Linh, Đăk Pék, Măng Đen từ 60-80 mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

"Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 23/10, bão cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi i (bao gồm các đặc khu đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 13 giờ ngày 23/10, bão trên khu vực thành phố Huế đến Đà Nẵng, sức gió dưới cấp 6, ,di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm); đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Thành phố Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường./.

