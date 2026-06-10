Du lịch Thủ đô đẩy mạnh kế hoạch sớm “cán đích” trong 6 tháng cuối năm

Sở Du lịch Hà Nội sẽ tập trung phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, hoàn thiện hạ tầng và chuyển đổi số nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong 6 tháng cuối năm.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có cuộc làm việc với đại diện Kênh truyền hình quốc tế CNN, đặt vấn đề hợp tác truyền thông chiến lược giai đoạn 2026-2030, nhằm giúp Thủ đô thu hút hơn nữa thị trường khách quốc tế.

Về lần hợp tác này, theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, chiến dịch truyền thông quảng bá thành phố Hà Nội trên Kênh truyền hình quốc tế CNN được đánh giá là một bước đột phá và mang lại hiệu quả tích cực nhiều mặt, đặc biệt là hiệu quả về nhận diện thương hiệu điểm đến, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển du lịch Thủ đô.

Nhiều sản phẩm du lịch mới như mô hình du lịch cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Mường Cốc (xã Mỹ Đức), sản phẩm du lịch đêm “Hào khí Thánh Gióng” tại Đền Sóc, mô hình du lịch cộng đồng “Hồn tre Đống Vũ,” du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với làng nghề Kim Lan và làng rau Văn Đức… dự kiến sớm ra mắt trong thời gian tới.

Du khách quốc tế trải nghiệm làng cổ Đường Lâm và nhận món quà lưu niệm trong một hoạt động được tổ chức tại địa phương. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng các tuyến du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, triển khai các chương trình kích cầu bộ 80 sản phẩm du lịch đặc sắc đã công bố; hỗ trợ xây dựng tuyến du lịch tàu hỏa chất lượng cao Hà Nội-Thái Nguyên, mở rộng tuyến du lịch đường sông đến khu vực Sơn Tây, Việt Trì; phát triển mô hình du lịch thể thao mạo hiểm bay dù lượn tại khu vực đồi Bù.

Đặc biệt, trong công tác xúc tiến quảng bá, du lịch Thủ đô sẽ triển khai hiệu quả 16 chương trình, lễ hội du lịch trọng điểm như Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội... nhằm tạo chuỗi sự kiện hấp dẫn thu hút du khách.

Bên cạnh kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết sở cũng tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quảng bá hình ảnh điểm đến Thủ đô trên các chuyến bay; đẩy mạnh truyền thông trong nước và quốc tế với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”…

Ngoài ra, bám sát “kim chỉ nam” của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành du lịch Thủ đô sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của ngành, nâng cấp trang web xúc tiến du lịch, triển khai hệ thống vé điện tử tại các khu/ điểm du lịch, phát triển hoàn thiện “Bản đồ Ẩm thực Du lịch số Hà Nội” kết nối với ứng dụng iHanoi.

Với những giải pháp phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và chuyển đổi số toàn diện, du lịch Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng điểm đến, thu hút mạnh mẽ hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian tới./.

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