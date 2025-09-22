Đức chuẩn bị kịch bản 1.000 binh sỹ bị thương mỗi ngày nếu có xung đột

Thế giới

Đức xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp, dự tính cần tới 15.000 giường bệnh và lực lượng quân y tăng cường, trong trường hợp xảy ra xung đột NATO-Nga với hàng nghìn thương binh mỗi ngày.

Các binh sỹ quân đội Đức diễn tập cứu hộ trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin lực lượng vũ trang Đức đang lập kế hoạch ứng phó với khả năng có tới 1.000 binh sỹ bị thương mỗi ngày trong trường hợp nổ ra xung đột quy mô lớn giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga, trong bối cảnh liên minh này nhiều lần cảnh báo Moskva có thể đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công từ năm 2029.

Quan chức đứng đầu ngành quân y Đức Ralf Hoffmann nhận định số binh sỹ bị thương trong xung đột sẽ phụ thuộc vào cường độ giao tranh và lực lượng quân đội tham gia.

Ông chia sẻ: “Thực tế, chúng ta đang nói đến con số khoảng 1.000 binh sỹ bị thương mỗi ngày.”

Đức cũng liên tục điều chỉnh chương trình huấn luyện y tế, rút ra bài học từ chiến sự tại Ukraine.

Ông Hoffmann ghi nhận tính chất chiến tranh đã thay đổi đáng kể ở Ukraine, viện dẫn sự chuyển dịch từ thương tích do súng đạn sang thương tích do nổ và bỏng do thiết bị bay không người lái (UAV) và bom mìn gây ra.

Các binh sỹ Ukraine mô tả hành lang dày đặc UAV trải dài 10km mỗi bên tiền tuyến là “vùng chết” vì các UAV được điều khiển từ xa có thể nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu.

Quan chức đứng đầu ngành quân y Đức nhấn mạnh trong nhiều trường hợp, thương binh không thể sơ tán kịp do UAV luôn xuất hiện, do đó cần giữ ổn định lâu hơn cho những người bị thương ngay tại tiền tuyến.

Ông tiết lộ Đức đang xem xét các phương tiện vận chuyển linh hoạt như tàu hỏa, xe buýt y tế và mở rộng hình thức sơ tán đường không.

Theo kế hoạch, thương binh sẽ được cấp cứu tại tiền tuyến trước khi đưa về Đức điều trị, chủ yếu tại các bệnh viện dân sự.

Quan chức đứng đầu ngành quân y ước tính cần khoảng 15.000 giường bệnh trong tổng số 440.000 giường của hệ thống y tế Đức. Lực lượng quân y 15.000 người của Đức cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này đang chuẩn bị chiến tranh với NATO, song các vụ xâm nhập mới đây của UAV Nga vào lãnh thổ các nước NATO đã làm dấy lên lo ngại về chiều hướng leo thang.

Quân đội châu Âu, trong đó có lực lượng quân y, đã đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Moskva sau khi Nga phát động chiến dịch xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, cuộc chiến lớn nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

