Đức kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine sau sự thay đổi lập trường của Mỹ

Theo Reuters, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 24/9 kêu gọi châu Âu “trưởng thành” và tăng cường hỗ trợ Ukraine sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga.

Một ngày trước đó, ông Trump cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ do Nga kiểm soát và Kiev nên hành động ngay khi Moskva đang đối mặt với những khó khăn kinh tế “lớn.”

Đây được xem là sự thay đổi rõ rệt trong lập trường ngôn từ của Tổng thống Trump theo hướng có lợi cho Ukraine.

Không những thế, khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý kiến cho rằng các nước NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ hơn đối với cơ hội giành chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến.

Trả lời phỏng vấn đài Deutschlandfunk, Ngoại trưởng Đức Wadephul cho rằng Tổng thống Trump đã nhận ra nỗ lực thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh không thành công.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh: “Chúng ta phải nhìn vào những gì tự mình có thể làm được. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn; không phải tất cả các quốc gia châu Âu đều thực hiện đúng cam kết với Ukraine. Chúng ta cần xem xét các lựa chọn tài chính và quân sự khác mà mình có.”

Theo Ngoại trưởng Đức, phát biểu của ông Trump là tín hiệu tích cực cho Ukraine và châu Âu, khi nhà lãnh đạo Mỹ “phải thừa nhận rằng những nỗ lực đáng kể của ông với Tổng thống Putin đến nay chưa thành công.” Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc châu Âu tăng cường năng lực an ninh sẽ không dễ dàng.

Một số quan chức châu Âu giấu tên nhận định sự thay đổi ngôn từ của ông Trump có thể nhằm gửi thông điệp rằng trách nhiệm hỗ trợ Ukraine giờ thuộc về châu Âu.

Một quan chức Tây Âu bày tỏ quan điểm: “Ông ấy dường như đang nói lời tạm biệt phải không? Nhưng điều đó có thể thay đổi vào ngày mai. Dù sao thì các lá bài đã rõ ràng với chúng ta. Chúng ta biết mình phải làm gì.”

Một nhà ngoại giao Đông Âu cấp cao nhận định bình luận của ông Trump nhằm báo hiệu sự thay đổi lập trường và cho thấy “nhà lãnh đạo Mỹ đang bắt đầu rút lui bằng cách gửi đi thông điệp rằng đây là vấn đề của châu Âu.”

Trước đó, ngày 22/9, hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Chính phủ Ukraine đã nhất trí rằng nước này cần tới 65 tỷ USD nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài cho đến năm 2027, cao gần gấp đôi so với ước tính trước đó của Kiev là 38 tỷ USD.

Ngoài ra, IMF cũng được cho là đang cân nhắc khoản vay mới trị giá khoảng 8 tỷ USD cho Ukraine. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang trong giai đoạn triển khai chương trình hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD với IMF, dự kiến kết thúc vào năm 2027.

Trong bối cảnh hơn 60% ngân sách quốc gia được dành cho quốc phòng và an ninh, Ukraine phụ thuộc mạnh mẽ vào hỗ trợ tài chính từ các nước phương Tây và các tổ chức tài chính quốc tế để trang trải lương khu vực công, lương hưu và chi tiêu nhân đạo./.

