EU không gia hạn sứ mệnh quân sự tại Niger

Hội đồng châu Âu quyết định không gia hạn Sứ mệnh hợp tác quân sự của EU ở Niger (EUMPM) sau ngày 30/6/2024 do tình hình chính trị nghiêm trọng hiện nay tại quốc gia Tây Phi này.

Binh sỹ Pháp tại căn cứ 101 ở Niamey, Niger. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, Liên minh châu Âu (EU) cho biết liên minh này sẽ kết thúc một nhiệm vụ quân sự tại Niger vào cuối tháng Sáu tới với việc viện dẫn tình hình chính trị bất ổn tại đây.

Trong một tuyên bố, Hội đồng châu Âu (EC) nêu rõ ngày 27/5, EC quyết định không gia hạn Sứ mệnh hợp tác quân sự của EU ở Niger (EUMPM) sau ngày 30/6/2024 do tình hình chính trị nghiêm trọng hiện nay tại quốc gia Tây Phi này.

EU triển khai sứ mệnh trên vào năm 2022 nhằm hỗ trợ về hậu cần và cơ sở hạ tầng cho Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Trước khi xảy ra cuộc đảo chính vào tháng 7/2023, Niger đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh của phương Tây tại khu vực Sahel, đặc biệt là đối với Mỹ và Pháp.

Ngoài ra, quốc gia này cũng nhận sự hỗ trợ quốc tế đều đặn trong những năm gần đây.

Năm 2021, EU đã cung cấp cho Niger khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro (546 triệu USD).

Năm 2022, Pháp viện trợ 120 triệu euro (131 triệu USD) và đến tháng 3/2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ 150 triệu USD khi đến thăm Niamey.

Đây là một trong những lý do khiến Niger từng có một môi trường an ninh tương tương đối đảm bảo so với các nước láng giềng xung quanh và rất ít khi phải chứng kiến các vụ bạo lực quy mô lớn./.

Niger và Mỹ đạt thỏa thuận về hoàn tất thời hạn rút quân vào ngày 15/9 Tuyên bố chung giữa Bộ Quốc phòng Niger và Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ việc Mỹ rút quân khỏi Niger không ảnh hưởng đến việc theo đuổi quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực phát triển.