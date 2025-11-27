Giải ngân vốn đầu tư công của Bộ GD&ĐT, Y tế thấp hơn nhiều so với mức trung bình

Ngày 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh An Giang.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết lũy kế giải ngân của Bộ đến ngày 25/11/2025 đạt 20,1%.

Theo Thứ trưởng, một số dự án đã hoàn thành và đã cấp đủ vốn, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân tương đối thấp (dự án Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chỉ khoảng 32%, dự án Bệnh viện Sản Trung ương cơ sở 2 chỉ khoảng 25%), còn hơn 1 tháng để nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp giấy phép môi trường, mua sắm thiết bị y tế nên sẽ ảnh hưởng đến việc thanh, quyết toán dự án. Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã giải ngân 105 tỷ đồng (đạt 8,7%), Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 giải ngân được 39 tỷ đồng (đạt 3,3%). Cả 2 bệnh viện sẽ tập trung giải ngân trong tháng 12 (số vốn 1.023 tỷ đồng).

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết công tác giải ngân dồn vào tháng 12 rất lớn; khả năng giải ngân vốn đến 31/12 đạt hơn 3.543 tỷ đồng (64,8%).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, công trình y tế nói chung (đặc biệt là công trình bệnh viện) là công trình công cộng đặc thù, có yêu cầu cao về dây chuyền công năng sử dụng, hệ thống kỹ thuật trang bị trong công trình phức tạp nên có nhiều khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, lập thiết kế, thẩm định, phê duyệt, thi công làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Một số công trình, dự án nằm trong lõi đô thị, hạn chế về quy hoạch, xây dựng, thi công trong khuôn viên bệnh viện phải đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh nên bị hạn chế về các điều kiện tổ chức thi công làm kéo dài tiến độ triển khai.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết đến hết ngày 20/11/2025, tổng số giải ngân hơn 963 tỷ đồng (đạt 28,26%). Khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dự án ODA của Đại học Đà Nẵng và các dự án thuộc Nghị quyết 57-NQ/TW.

Về phía tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, cho biết đến thời điểm này, các khó khăn, vướng mắc ban đầu trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản được tỉnh tháo gỡ. Hiện bộ máy vận hành ổn định, hiệu quả. Tỉnh đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm các dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Bên cạnh đó là triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027, hiện tiến độ bảo đảm yêu cầu. Các khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết. Các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, nhà thầu thi công. Các dự án quan trọng phục vụ trực tiếp Hội nghị APEC như mở rộng cảng hàng không quốc tế, trung tâm hội nghị, các tuyến giao thông chính đang đạt và vượt tiến độ.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 phấn đấu đạt 100%, điều này hỗ trợ trực tiếp cho mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, mở đường cho tăng trưởng ít nhất 2 con số trong năm 2026. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng kinh tế năm 2025. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã tổ chức triển khai rất quyết liệt để đạt mục tiêu này.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đến thời điểm này ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung của cả nước (hơn 56%).

Ghi nhận các khó khăn, vướng mắc mà các bộ, ngành đưa ra, Phó Thủ tướng nêu rõ, có yếu tố khách quan và chủ quan nhưng chủ quan là chủ yếu; nhấn mạnh "về mặt pháp luật, cơ bản chúng ta đã tháo gỡ hết. Cũng mặt bằng pháp luật đó thì một số bộ, ngành giải ngân tốt, thậm chí có nơi vượt quá số tiền được giao."

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu phải tập trung cao độ cho công tác giải ngân trong năm 2025; đối với những việc không thể giải ngân được thì báo cáo để chuyển nguồn. Phó Thủ tướng lưu ý, hai Bộ này cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo để tổng rà soát lại các công việc, nhiệm vụ để đưa vào các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh trùng lặp.

Bộ Y tế tập trung cao cho dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình, phấn đấu khánh thành phần xây dựng của 2 cơ sở này vào ngày 19/12/2025 để hòa chung không khí khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn trên toàn quốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; phấn đấu đưa một phần dự án vào sử dụng sau ngày 19/12.

Đối với An Giang, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát, tập trung thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại các cuộc làm việc với tỉnh thời gian qua.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng ghi nhận những con số khả quan như đạt tăng trưởng 9 tháng năm 2025 là 7,85%, giải ngân số vốn giao từ đầu năm đạt 63%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. Các chỉ số phát triển kinh tế, xã hội tương đối khả quan, đặc biệt, tỉnh đang tập trung triển khai các công trình, dự án cấp bách phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.

Trong thời gian tới, tỉnh vẫn phải tập trung thực hiện mục tiêu đã đề ra, phấn đấu giải ngân đạt 100%, tăng trưởng đạt trên 8%.

"Đây sẽ là những chỉ số rõ ràng để đánh giá các bộ trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao," Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ rõ.

Theo Phó Thủ tướng, hầu như vướng mắc về cơ chế chính sách đối với An Giang đã được giải quyết, xử lý rất nhanh. Hiện tỉnh cần quyết liệt thực hiện, nếu còn vướng mắc thì tiếp tục đề xuất./.

