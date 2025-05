Giám đốc BV Bạch Mai nói về "hàng rào" bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế

Tại Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh viện đặc biệt lớn nhất cả nước, mỗi ngày cấp cứu cho khoảng 500-900 trường hợp đến từ khắp miền Bắc, với áp lực làm việc rất lớn. Vì vậy, bệnh viện luôn chú trọng kỹ năng giao tiếp, tăng cường an ninh để ngăn ngừa hành vi hành hung nhân viên y tế.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhấn mạnh như vậy tại Buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác và Hội thảo về nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân hồi sức tích cực do ngừng tim và tổn thương thần kinh, diễn ra ngày 8/5 tại Hà Nội.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trước áp lực rất lớn trong công tác cấp cứu cũng như điều trị, bệnh viện đã xây dựng các kịch bản xử lý tình huống phù hợp với từng loại hình cấp cứu và phối hợp với lực lượng an ninh, bảo vệ, công an để đảm bảo trật tự, an toàn, đặc biệt tại khu vực cấp cứu.

Bệnh viện còn tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế để giữ bình tĩnh, kiểm soát tình huống và giải tỏa căng thẳng từ người bệnh và thân nhân, qua đó xây dựng hình ảnh ngành y chuyên nghiệp, thân thiện.

Trên thực tế, tại khu vực cấp cứu, đối tượng bệnh nhân rất đa dạng và phức tạp, bao gồm nhiều bệnh lý khác nhau, từ tai nạn giao thông, xô xát, thảm họa hoặc các tình huống cấp cứu hàng loạt... Nhiều trường hợp người bệnh và thân nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, dễ dẫn đến bức xúc, kích động từ người thân đi cùng nên rất có thể có nguy cơ va chạm với nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ cứu người.

“Những năm qua, nhờ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, bệnh viện gần như không còn ghi nhận tình trạng nhân viên y tế bị hành hung. Đây là kết quả của nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc an toàn, giúp y bác sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để duy trì kết quả này và phục vụ người dân tốt hơn, rất cần sự hợp tác từ cộng đồng. Chúng tôi mong người dân phối hợp với nhân viên y tế, đặc biệt trong các tình huống cấp cứu khẩn cấp,” ông Cơ cho hay.

Buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác của Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nói về biên bản ghi nhớ vừa ký kết, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ cho biết ngừng tim và tổn thương thần kinh như đột quỵ và chấn thương sọ não là những tình trạng y tế khẩn cấp và nghiêm trọng cần được chú ý và can thiệp ngay lập tức để ngăn ngừa các hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong. Những tình trạng này thường dẫn đến các khuyết tật lâu dài, đòi hỏi sự chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và các dịch vụ hỗ trợ rộng rãi, do đó góp phần đáng kể vào gánh nặng của ngành y tế.

Do đó, hợp tác Bệnh viện Bạch Mai và Becton Dickinson Holdings Pte Ltd (BD) thể hiện cam kết cải thiện kết quả sức khỏe và cuộc sống của những người bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho các sáng kiến chiến lược tận dụng công nghệ tiên tiến và các thực hành tốt nhất để nâng cao giáo dục và nhận thức về các liệu pháp có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của bệnh nhân.

Chương trình này sẽ cung cấp kiến thức cho các bác sĩ và điều dưỡng về kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong chăm sóc bệnh nhân hồi sức tích cực do ngừng tim và tổn thương thần kinh./.

Bộ Y tế lên tiếng về những vụ việc hành hung nhân viên y tế xảy ra gần đây Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay lĩnh vực khám chữa bệnh vốn mang nhiều áp lực, mỗi năm có khoảng 200 triệu lượt khám chữa bệnh, bình quân mỗi ngày lên tới hàng trăm nghìn lượt.