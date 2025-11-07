Giám đốc công ty lừa đảo đưa người đi lao động nước ngoài lĩnh án 9 năm tù

Ngày 7/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1985, trú ở xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thơm là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (Công ty Dịch vụ EvaTravel) và nắm giữ 53% vốn.

Ngoài ra, công ty còn 2 cổ đông khác, trong đó có anh Hồ Sơn T., Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ EvaTravel.

Trong đăng ký kinh doanh, EvaTravel không có chức năng đưa người đi làm việc và đi du lịch hoặc du học ở nước ngoài, tuy nhiên bị cáo đã lợi dụng nhu cầu đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.

Cụ thể, cuối năm 2021, nhằm có tiền chi tiêu cá nhân và chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, Thơm nói dối anh Hồ Sơn T. là bị cáo có mối quan hệ có thể đưa người Việt Nam đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài bằng visa du lịch.

Nếu anh T. biết những người có nhu cầu trên và giới thiệu, Thơm sẽ hướng dẫn thủ tục, đồng thời chịu trách nhiệm đưa người lao động đi nước ngoài.

Thơm cho anh T. biết mức chi phí là 15.000 USD/người đi du lịch Canada; 10.500 USD/người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD/người đi du học ở Canada.

Khoảng tháng 5/2022, anh T. giới thiệu chị Lê Thị Thúy V. (sinh năm 1986, ở tỉnh Quảng Trị) gặp Thơm để trao đổi cụ thể thông tin.

Ngày 7/6/2022, chị V. đến trụ sở Công ty Dịch vụ EvaTravel để gặp Thơm và thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, du học ở nước ngoài. Thơm đưa cho chị V. xem một số visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật Bản, Canada. Bị cáo nói bản thân đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học.

Thơm yêu cầu chị V. nộp hồ sơ khách hàng gồm: Hộ chiếu bản gốc, 5 ảnh 4x6, bản photocopy công chứng các giấy tờ: hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, căn cước công dân và nộp chi phí.

Bị cáo cam kết sau 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tiền, Thơm sẽ đưa được người lao động đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền.

Tin tưởng Thơm, chị V. đã nói với những người có nhu cầu đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài về việc Công ty EvaTravel có chức năng đưa người đi du học, du lịch và lao động ở Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Hungary và đưa ra mức phí như Thơm yêu cầu.

Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 2/2/2023, chị V. đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người có nhu cầu xuất ngoại. Sau đó, chị V. chuyển khoản cho Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền.

Tổng số tiền chị V. đã nộp cho Thơm là hơn 2,1 tỷ đồng.Sau khi nhận được tiền, Thơm viết phiếu thu tiền, giấy biên nhận với nội dung “tiền đặt cọc,” đồng thời ký tên và đóng dấu “treo” của Công ty Dịch vụ EvaTravel trên chứng từ này.

Cơ quan tố tụng xác định sau khi nhận hồ sơ và tiền từ chị V., Thơm chỉ đưa được một người đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng, 38 trường hợp còn lại không đi được như cam kết. Số tiền còn lại hơn 1,9 tỷ đồng, Thơm sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, chị V. đã tự bỏ tiền cá nhân để trả cho những người lao động. Trước khi diễn ra phiên tòa, Hoàng Thị Thơm và gia đình đã khắc phục cho chị V. hơn 1,7 tỷ đồng, đồng thời nộp vào tài khoản Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 205 triệu đồng./.

Cà Mau: Lĩnh án 12 năm tù vì lừa đảo làm hồ sơ đi lao động nước ngoài Lê Phúc Thịnh giới thiệu mình là giáo viên dạy tiếng Nhật, có chức năng tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc, chi phí từ 76-95 triệu đồng/người, tùy theo công việc và phải đặt cọc trước 20,8 triệu đồng.