Hà Nội khởi công xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu

Ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Cầu Thượng Cát là một trong 8 công trình trọng điểm khởi trong dịp kỷ niệm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết cầu Thượng Cát là cây cầu qua sông Hồng thứ 6 được khởi công trong năm 2025 và đến ngày 9/10, thành phố sẽ tổ chức khởi công cây cầu thứ 7 (cầu Trần Hưng Đạo), hoàn thành công tác khởi công tổng số 7 cây cầu qua sông Hồng trên địa bàn thành phố trong năm 2025 theo kế hoạch.

Nhấn mạnh Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu là công trình giao thông quan trọng của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân phường Thượng Cát, xã Thiên Lộc và các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự ủng hộ của các đơn vị, nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ dự án đầu tư.

Cùng với đó, chủ đầu tư và nhà thầu có biện pháp thi công phù hợp để giảm tối đa ảnh hưởng cản trở giao thông, gây ùn tắc giao thông khu vực công trường và bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; hoàn thành Dự án đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ông Dương Đức Tuấn, quá trình thi công sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới giao thông của các tuyến đường qua khu vực thi công, do đó mong muốn nhân dân trong khu vực, người tham gia giao thông đồng hành, ủng hộ để các đơn vị thi công thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian thi công dự án đầu tư.

Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tin tưởng Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Ở góc độ nhà thầu thi công, ông Cao Đăng Hoạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Định An cam kết thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn đã đề ra; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; huy động tối đa nguồn lực, nhân sự, máy móc hiện đại và bố trí các giải pháp kỹ thuật tối ưu để để thực hiện dự án này một cách hiệu quả và thành công nhất; luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đối tác, đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho chủ đầu tư và cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ, thông tin về dự án, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu được chia thành 3 dự án thành phần.

Cụ thể, Dự án thành phần 1.1 gồm: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc) do Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1.2 gồm: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Thượng Cát) do Ủy ban Nhân dân phường Thượng Cát làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 gồm: Đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.

Phối cảnh cầu Thượng Cát.

Theo ông Ngô Ngọc Vân, mục tiêu của dự án là nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông (hạ tầng khung) theo quy hoạch, kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng; phục vụ nhu cầu giao thông đi lại hàng ngày, giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói chung và khu vực nói riêng.

Phạm vi của dự án có điểm đầu tại Km3+504 giao với đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát và điểm cuối tại Km8+731 giao với Quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc.

Công trình cầu được xây dựng vĩnh cửu bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực. Phương án kết cấu cầu chính là cầu dây văng.

Tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,226km, trong đó, chiều dài đường dẫn 1.321m, chiều dài cầu 3.904,6m, trong đó chiều dài cầu chính 780m.

Bề rộng cầu đảm bảo 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ), bề rộng cầu chính 35m; bề rộng cầu dẫn 31m; riêng cầu dẫn đoạn thiết kế chờ kết nối nút giao TC5 và TC13 theo quy hoạch có bề rộng thay đổi từ 31-55m.

Đường dẫn phía Nam (quận Bắc Từ Liêm) có mặt cắt ngang điển hình B=60m (6 làn xe cơ giới + 2 làn thô sơ trên chính tuyến và 02 đường song hành), đường dẫn phía Bắc (huyện Đông Anh) có mặt cắt ngang điển hình B=50m (4 làn xe cơ giới + 2 đường song hành).

Về tổ chức giao thông có hệ thống biển báo, đèn tín hiệu đường bộ, sơn kẻ đường tổ chức giao thông.

Đối với hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống điện chiếu sáng giao thông, thoát nước trên cầu và hai đầu cầu. Phần đường trong phạm vi nút giao xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước cây xanh, hào cáp kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy...

Địa điểm thực dự án tại phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ năm 2024-2027 với tổng mức đầu tư khoảng 7.302 tỷ đồng./.

