Hà Nội khởi công xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh

Ngày 4/10, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Đây là một trong tám dự án đầu tư của thành phố được khởi công dịp này, đồng thời là công trình giao thông quan trọng của thành phố, có vai trò then chốt trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại vị trí nút giao cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2 theo quy hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên là một trong 3 dự án hầm chui được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đầu tư nhằm giải quyết ùn tắc giao thông tại một số nút giao có mật độ giao thông lớn (cùng với các Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long-Vành đai 3 và Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì-Dương Đình Nghệ-Vành đai 3 sẽ được khởi công vào năm 2026).

Theo ông Dương Đức Tuấn, tuyến đường Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở-Vĩnh Tuy và cầu Vĩnh Tuy-giai đoạn 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đã làm lưu lượng phương tiện tập trung về nút giao Cổ Linh rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm.

Việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên sẽ giải quyết ùn tắc giao thông tại nút giao, kết nối liên thông giữa các tuyến đường xung quanh, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, kết hợp mở rộng phần xe chạy, tổ chức lại giao thông tại nút giao rất cần thiết và cấp bách.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án cần tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ dự án đầu tư; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, có biện pháp thi công phù hợp không để cản trở giao thông, gây ùn tắc giao thông khu vực công trường.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các nhà thầu thi công, ông Nguyễn Dương Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Phát cam kết thi công các hạng mục của gói thầu đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, cũng như tuân thủ tuyệt đối biện pháp thi công, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sử dụng đúng và hiệu quả nguồn vốn của dự án, đáp ứng sự tin cậy của chủ đầu tư và kỳ vọng của nhân dân.

Thông tin về dự án, ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết phạm vi dự án tại nút giao ngã tư giữa đường Cổ Linh với đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung, trên địa bàn phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Điểm đầu kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cách điểm giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 400m.

Điểm cuối kết nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu cách vị trí giao cắt với đường Cổ Linh khoảng 1000m. Quy mô dự án công trình hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên được thiết kế theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5, tim hầm trùng với tim đường Đàm Quang Trung hiện hữu.

Dự án có tổng mức đầu tư 747,593 tỷ đồng với tổng chiều dài khoảng 600m (trong đó chiều dài hầm kín 100m) và mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe; trong đó mỗi bên 3 làn xe; đồng thời dự án mở rộng tối đa mặt đường hai bên phải và trái, các đường xung quanh nút giao (thu hẹp bớt hè, giải phân cách giữa); xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đèn tín hiệu, sơn kẻ và tổ chức giao thông tổng thể nút giao, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2024-2027. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên - công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo ông Ngô Ngọc Vân, dự án đầu tư là một trong những công trình quan trọng của Thủ đô, có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm ùn tắc giao thông, cùng với cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường vành đai 2 sẽ tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông và phía Đông Bắc Thủ đô.

Theo đó, sau khi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương các đơn vị liên quan tích cực hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, đến nay đã đủ điều kiện để khởi công dự án đầu tư theo quy định.

Thành phố Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên ngay sau lễ khởi công, các sở, ngành, chính quyền địa phương sẽ chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, quá trình thi công sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới giao thông của các tuyến đường qua nút đang khai thác, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và giám sát của nhân dân, sự quan tâm tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí để công trình sớm hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo diện mạo mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Đông Bắc và toàn thành phố./



