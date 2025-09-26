Hà Nội: Phạt 8 năm tù đối tượng lừa đảo tiền đặt cọc mua nhà

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Anh Tuấn (sinh năm 1983, ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vụ án này đã từng được đưa ra xét xử nhưng bị hoãn do vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.Theo cáo trạng, năm 2019, ông Lê Hiệp D (sinh năm 1954, ở phường Bách Khoa, Hà Nội) và bị cáo Tuấn có nhu cầu mua bán bất động sản nên quen biết nhau.

Tuấn có nhu cầu mua đất, còn ông D muốn bán căn nhà có diện tích 92,8m2 ở khu vực đường Võ Chí Công, Hà Nội.Ngày 18/3/2020, Tuấn đặt cọc 200 triệu đồng để mua căn nhà trên.

Khoảng 1 tuần sau, ông D báo mẹ ông không đồng ý bán nhà nữa và ông D tự nguyện đền tiền đặt cọc 800 triệu đồng cho Tuấn. Hai bên làm giấy xác nhận việc đền cọc là tự nguyện, vụ việc này đã giải quyết xong.

Đầu năm 2021, ông D biết ông Nguyễn Mạnh T (sinh năm 1969, ở phường Khương Đình, Hà Nội) muốn bán gấp mảnh đất đang xây khách sạn ở đường Xuân La.

Thửa đất này sát nhà ông D nên ông D muốn tìm khách có nhu cầu mua khách sạn đang xây dựng để hưởng tiền chênh lệch môi giới.

Ông D đã trao đổi việc này với Trần Đặng Anh Tuấn, đồng thời bảo bị cáo tìm người mua khách sạn của ông T, nếu giao dịch thành công, cả hai chia đôi tiền chênh lệch. Bị cáo Tuấn đồng ý và nói sẽ liên hệ với ông T.

Tháng 5/2021, lợi dụng sự tin tưởng của ông D và ông này đang phải cách ly do dịch COVID-19, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông D.

Tuấn nói với ông D rằng mình đã làm việc với ông T để mua mảnh đất cùng khách sạn đang xây dựng với giá 57 tỷ đồng, yêu cầu đặt cọc 5,7 tỷ đồng trong thời hạn 10 ngày.

Nếu quá thời gian này mà không giao dịch chính thức sẽ bị mất tiền đặt cọc.

Tuấn còn nói dối ông D rằng bị cáo sẽ đứng ra đàm phán, đảm bảo đặt cọc thay ông D và thực hiện các giao dịch để cùng mua chung khách sạn…

Tin tưởng Tuấn nên ông D đã đồng ý để bị cáo đứng ra thực hiện các giao dịch. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Tuấn không liên hệ với ông T để mua khách sạn và cũng không đặt cọc tiền mua đất như đã nói.

Song đến ngày 20/3/2021, Tuấn vẫn nói với ông D là không tìm được người mua đất nên không có tiền trả cho ông T và phải mất tiền cọc là 5,7 tỷ đồng. Tuấn nói đã tác động để ông T bớt cho 1,7 tỷ đồng, còn lại phải chịu chi phí phạt cọc 4 tỷ đồng.

Do trước đó hai người thỏa thuận “làm ăn chung” nên bị cáo yêu cầu ông D phải chịu một nửa tiền phạt cọc là 2 tỷ đồng và phải thanh toán ngay trong ngày 6/6/2021.

Ông D tin Tuấn đã đặt cọc thật và bị phạt cọc, đồng thời bị Tuấn nhiều lần thúc ép nên cuối cùng ông D đã phải nhờ người đưa cho Tuấn 2 tỷ đồng tiền “phạt cọc.”

Một thời gian sau, do nghi ngờ nên ông D tìm gặp trực tiếp ông T để hỏi về việc phạt cọc thì mới biết chuyện mình bị Tuấn lừa đảo. Vì vậy, ông D đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an./.

