Hà Nội: Phát hiện, xử lý hơn 1.800 quạt điện thiếu an toàn

Ngày 5/9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1.800 sản phẩm quạt tích điện, sạc điện không hóa đơn, chứng từ, không đảm bảo an toàn sử dụng vừa được phát hiện và xử lý.

Quốc Lũy
Số lượng lớn hàng hóa vi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Trước đó, ngày 3/9, Đội Cảnh sát giao thông số 9, Công an thành phố Hà Nội đã bàn giao vụ việc có dấu hiệu vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 18, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 18 thực hiện thẩm tra xác minh và ban hành Quyết định khám phương tiện, đồ vật số 01180003/QĐ-KPTĐV của Đội trưởng Đội Quân lý thị trường số 18 đối với xe ôtô tải ISUZU mang BKS 30M-221.81, do ông Phùng Quang Chiến là chủ xe kiêm chủ hàng, địa chỉ thường trú tại: thôn Tri Lai, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm khám, trên phần thùng xe ôtô tải ISUZU mang BKS BKS 30M-221.81, Đội Quản lý thị trường số 18 đã phát hiện 1.832 sản phẩm bao gồm quạt tích điện, sạc điện.

Toàn bộ số hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc, ông Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với số hàng hóa trên. Theo ước tính, tổng giá trị của 1.832 sản phẩm là 52.560.000 đồng.

Áp dụng Điểm g, Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu, Đội Quản lý thị trường số 18 dự kiến xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Quang Chiến số tiền là 25.000.000 đồng đối với hành vi Kinh doanh hàng hóa nhập lậu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quạt điện không hóa đơn #Nhập lậu #Hàng hóa không chứng từ
