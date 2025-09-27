Hà Nội: Phạt tù 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên tỉnh

Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra năm 2024 tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Trong đó, 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự) gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1999, ở phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) bị Tòa tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (sinh năm 1996, ở phường Tây Mỗ, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Xuân (sinh năm 1985, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Văn Tốn (sinh năm 1996, ở phường Hà Đông, Hà Nội) cùng lĩnh 7 năm tù; 5 bị cáo: Hạ Thị Thu Hiền (sinh năm 1995, ở xã Đoài Phương, Hà Nội), Quách Việt Tuấn (sinh năm 1996, ở phường Thanh Liệt, Hà Nội), Nguyễn Đình Học (sinh năm 1996, ở phường Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1996, ở xã Dân Hòa, Hà Nội) Nguyễn Đình Hải (sinh năm 1996, ở xã Đông Cứu, Bắc Ninh) cùng bị phạt 5 năm tù.

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (sinh năm 1998, Vĩnh Long) và Hà Thị Trang (sinh năm 1994, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt lần lượt 30 tháng và 24 tháng cải tạo không giam giữ về cùng tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” (theo quy định tại Điều 291, khoản 1 - Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh vào nhóm “Hội việc làm Mỹ Phước 123” trên mạng Facebook, làm quen với tài khoản tên Oliver người Campuchia (chưa xác định được). Oliver thuê Khánh mở tài khoản để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Khánh rủ Hà Thị Trang mở tài khoản.

Từ tháng 9-11/2023, Khánh tự mở 6 tài khoản và tìm được 9 người mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lợi 13 triệu đồng. Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác đi mở 23 tài khoản để chuyển cho Khánh, hưởng lợi 8,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vào tháng 8/2023, bà Lê Thị Ngọc T (sinh năm 1973, ở Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận.

Bà T đã nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt. Ngoài ra, còn có 6 bị hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 người bị chiếm đoạt hơn 30,1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã điều tra mở rộng và xác định có một số tài khoản do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Kết quả điều tra làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của 7 bị hại trên có chuyển tiền đến nhóm của Trần Thị Linh (sinh năm 1993, ở Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) để “rửa tiền.”

Phương thức rửa tiền của Linh là cung cấp các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt.

Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng chuyển tiền để mua tiền kỹ thuật số USDT của các nhóm ở Việt Nam.

Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỷ đồng đến tài khoản của các bị cáo khác như Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Thị Thanh Huyền (là các đầu mối để gom mua tiền kỹ thuật số số lượng lớn).

Cơ quan Công an xác định, Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của mình chuyên kinh doanh tiền kỹ thuật số USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong và nước ngoài.

Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Telegram, thực hiện giao dịch tiền VND thông qua các tài khoản ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận USDT với nhau.

Từ ngày 25/10/2023 đến 24/1/2024, các bị cáo nhiều lần rửa tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh.

Trong đó, Lê Văn Xuân bắt đầu mua bán tiền kỹ thuật số USDT với hình thức giao dịch tự do và không đăng ký công ty từ năm 2022. Từ ngày 25/10/2023 - 24/1/2024, Xuân rửa hơn 2,17 tỷ đồng từ nguồn tiền các đối tượng chiếm đoạt, hưởng lời hơn 860 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Huyền bắt đầu mua bán USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty từ cuối năm 2021. Huyền thuê Hạ Thị Thu Hiền làm kế toán với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Từ 15-24/1/2024, Huyền rửa hơn 7,9 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 1,7 tỷ đồng.

Còn nhóm của Lãm tham gia rửa hơn 6,9 tỷ đồng từ ngày 15-24/1/2024; hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng. Nhóm của Tốn rửa 1,23 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 244 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" đối với các đối tượng lừa đảo và hành vi của Linh cùng các đối tượng liên quan khác.

Cơ quan tố tụng kết luận, khi thực hiện giao dịch, các bị cáo đều nhận thức được nguồn tiền do đối tượng chuyển đến để mua USDT là tiền vi phạm pháp luật vì trong thời gian ngắn, nhóm của Linh dùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau mua lượng lớn USDT.

Các thành viên của các nhóm này nhiều lần bị công an triệu tập để làm việc liên quan đến các giao dịch mua bán USDT với các đối tượng khác sử dụng nguồn tiền lừa đảo.

Tuy nhận thức được tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng do hám lời các bị cáo vẫn cố ý thực hiện giao dịch cho nhóm của Trần Thị Linh./.

