Hamas sẽ sớm phản hồi kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza ngày 3/10 cho biết vẫn cần thời gian nghiên cứu kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Hamas đưa ra thông báo này trong bối cảnh Ai Cập đang hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục phong trào này chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm.

Trả lời truyền thông phương Tây, một thành viên cấp cao của Hamas nêu rõ nhóm này đang tiếp tục tham vấn kế hoạch của ông Trump, đồng thời thông báo với các nhà trung gian rằng quá trình tham vấn vẫn đang diễn ra và cần thêm thời gian.

Kế hoạch đề xuất một lệnh ngừng bắn, trả tự do cho các con tin trong vòng 72 giờ, Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút dần khỏi Gaza, sau đó thành lập cơ quan chuyển tiếp thời hậu xung đột.

Các nước Hồi giáo và Arab đã hoan nghênh đề xuất trên. Trong khi đó, ông Mohammad Nazzal, thành viên cấp cao trong cánh chính trị của Hamas, cho rằng kế hoạch “có những điểm cần cân nhắc” và phong trào này sẽ sớm công bố quan điểm chính thức.

Một nguồn tin gần với ban lãnh đạo Hamas nói rằng phong trào này muốn sửa đổi một số điều khoản, bao gồm việc giải giáp và trục xuất các thành viên cấp cao của Hamas, đồng thời yêu cầu có bảo đảm quốc tế về việc Israel rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

Cùng ngày, Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết yêu cầu chính phủ nước này rà soát lại chính sách xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Tòa án không giữ nguyên lệnh cấm xuất khẩu phụ tùng máy bay chiến đấu F-35 sang Israel do tòa án cấp dưới đưa ra hồi năm ngoái, nhưng yêu cầu chính phủ đánh giá xem liệu có nguy cơ các bộ phận máy bay này bị sử dụng theo cách vi phạm luật pháp quốc tế hay không.

Chính phủ có 6 tuần để thực hiện đánh giá. Trong thời gian đó, việc xuất khẩu các bộ phận máy bay chiến đấu vẫn bị cấm.

Tháng 2/2024, Tòa Phúc thẩm tại La Haye (Hà Lan) đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Hà Lan tạm dừng xuất khẩu linh kiện máy bay chiến đấu F-35, với lý do có nguy cơ rõ ràng rằng các máy bay F-35 do Israel vận hành đang được sử dụng theo cách vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế tại Dải Gaza.

Hà Lan là nơi đặt một trong các kho linh kiện máy bay F-35, do Mỹ sở hữu, để phân phối tới các nước có yêu cầu, trong đó có Israel, ít nhất một lần kể từ ngày 7/10/2023./.

