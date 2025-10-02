Hamas yêu cầu làm rõ một số điều khoản trong kế hoạch của Mỹ

Theo nguồn tin từ Phong trào Hồi giáo Hamas tiết lộ với kênh Al-Arabiya ngày 1/10, phong trào này đã yêu cầu các nhà trung gian Qatar và Ai Cập làm rõ một số điều khoản trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Dải Gaza.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ yêu cầu Hamas phản hồi đề xuất trong vòng 3-4 ngày.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin cho biết Hamas cho rằng họ có quyền đề xuất sửa đổi nếu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng được phép làm điều đó.

Hamas yêu cầu phải phân biệt rõ giữa vũ khí tấn công và phòng thủ, vì vũ khí phòng thủ được luật pháp quốc tế bảo vệ.

Ngoài ra, phong trào này cũng đòi hỏi chấm dứt hoàn toàn chiến sự, Israel không được đưa lực lượng trở lại Dải Gaza và phải có lộ trình rút quân cụ thể.

Hamas cũng nêu rõ cơ quan điều hành Dải Gaza phải là người Palestine, chứ không phải tổ chức quốc tế.

Bản tin của Al-Arabiya được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin trái chiều về phản ứng của Hamas đối với kế hoạch của Mỹ.

Sáng 1/10, một quan chức cấp cao Hamas nói truyền thông rằng khả năng cao là phong trào sẽ từ chối kế hoạch của Mỹ vì nhận thấy văn kiện này chỉ “phục vụ lợi ích của Israel” và “phớt lờ quyền lợi của người Palestine.”

Trong khi đó, một ngày trước, nguồn tin thân cận tiết lộ với CBS rằng Hamas và một số nhóm vũ trang khác tại Gaza đang nghiêng về hướng chấp nhận đề xuất.

Liên quan thời hạn 3-4 ngày để Hamas phản hồi, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định tại cuộc họp báo ngày 1/10 rằng thời hạn này vẫn được giữ nguyên. Bà cho biết “các cuộc thảo luận hiện rất nhạy cảm” và từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Trong diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đa có 5 quả tên lửa được phóng từ phía Bắc Dải Gaza nhằm vào thành phố Ashdod ở miền Nam Israel.

Bốn quả trong số này đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và quả còn lại rơi xuống biển. Không có báo cáo thương vong hay thiệt hại.

Liên quan đến công tác viện trợ cho Dải Gaza, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel đã chặn một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza trên vùng biển quốc tế. Ankara gọi đây là “sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đe dọa tính mạng dân thường vô tội."

Về tình hình chiến sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 1/10 tuyên bố quân đội nước này tiếp tục siết chặt vòng vây tại thành phố Gaza và phát “cảnh báo cuối cùng” yêu cầu người dân tại đây di tản về phía Nam nếu không muốn bị coi là "khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố.”

Quân đội Israel đã kiểm soát hành lang Netzarim, cắt đứt liên kết giữa miền Bắc và miền Nam Gaza, trong khi những người di dời thành phố phải đi qua các trạm kiểm soát do Israel dựng lên.

Nhiều người ở thành phố Gaza cho biết họ không muốn rời đi vì “ở đâu cũng nguy hiểm.” Các nhân chứng ở thành phố này cho biết pháo kích dồn dập khắp nơi. Phong trào Hamas cho rằng những tuyên bố của ông Katz là “bước dọn đường cho tội ác chiến tranh mới.”

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza, ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ngày 1/10, trong đó có 36 người ở thành phố Gaza.

Trong khi đó, phía quân đội Israel cho biết đã tấn công “một phần tử Hamas” tại trường học được sử dụng làm nơi trú ẩn, đồng thời khẳng định đã thực hiện các biện pháp hạn chế thương vong cho dân thường.

Chiến sự ác liệt khiến các tổ chức nhân đạo quốc tế phải thu hẹp hoạt động. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thông báo tạm dừng triển khai hoạt động tại thành phố Gaza sau khi tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) cũng đã rút nhân sự khỏi khu vực.

Xung đột Hamas-Israel chuẩn bị bước sang năm thứ 3 kể từ khi xảy ra vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 khiến 1.219 người ở Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Theo số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza, chiến dịch đáp trả của Israel đến nay đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em./.

