Hàn Quốc: Công tố viên đặc biệt xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 24/6, Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do ông Cho Eun Suk đứng đầu, đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Tòa án Trung tâm Seoul, với lý do ông đã từ chối 3 lệnh triệu tập của cảnh sát liên quan đến các cáo buộc về việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.



Tuyên bố của nhóm điều tra cho biết: "Công tố viên tiếp quản vụ án đã quyết định nộp đơn xin lệnh bắt giữ để xem xét tính liên tục của cuộc điều tra."

Nhóm điều tra nhấn mạnh: "Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là người duy nhất (trong số nhiều đối tượng có liên quan) không tuân thủ cuộc điều tra," đồng thời cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra "nghiêm khắc."

Công tố viên đặc biệt có 150 ngày để hoàn tất cuộc điều tra.

Trước đó, cảnh sát đã triệu tập ông Yoon Suk Yeol để thẩm vấn vào các ngày 5, 12 và 19/6, nhưng ông đều từ chối.

Ông Yoon Suk Yeol bị bắt giữ với cáo buộc đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) chặn việc thực hiện lệnh bắt giữ ông, do Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao (CIO) ban hành vào đầu tháng 1/2025. Ông cũng bị tình nghi đã ra lệnh cho PSS xóa hồ sơ khỏi điện thoại an toàn do 3 chỉ huy quân đội sử dụng, ngay sau khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông bất thành.

Luật sư của ông Yoon Suk Yeol đã trích dẫn những gì ông mô tả là lệnh bắt giữ bất hợp pháp của CIO là lý do khiến thân chủ của mình chống lại lệnh triệu tập.

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định về yêu cầu lệnh bắt sau ngày 25/6./.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phải ra tòa hình sự về tội danh nổi loạn Phiên tòa hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 tới, 10 ngày sau khi ông bị phế truất vì lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024.