Hàn Quốc: Hơn 100.000 người dự lễ rung chuông đón Giao thừa ở trung tâm Seoul

Dường phố Myeong-dong, Jung-gu, Seoul đông đúc người qua lại trong ngày cuối cùng của năm 2023. Ảnh: (Yonhap)

Ngày 31/12, chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc cho biết với nhiều màn trình diễn đặc sắc, lễ rung chuông Đêm Giao thừa năm nay ở trung tâm thủ đô Seoul hứa hẹn sẽ thu hút khoảng 100.000 người tham dự - gấp đôi so với quy mô của năm ngoái.

Theo hãng tin Yonhap, kể từ năm 1953, lễ rung chuông đón mừng Năm mới diễn ra hằng năm tại Bosingak Pavilion, trung tâm thủ đô Seoul.

Sự kiện năm nay bắt đầu lúc 23h (giờ địa phương) với nhiều màn biểu diễn và diễu hành kịch truyền thống của Hàn Quốc dọc theo đoạn đường dài 400 mét từ Bosingak.

Ngay sau lễ rung chuông là sự xuất hiện của "Mặt Trời lúc nửa đêm" - một quả cầu có bán kính 12 mét tượng trưng cho Năm mới - trên đại lộ Sejong-daero gần đó.

Tiếp đó, chương trình ca nhạc chào mừng Năm mới sẽ diễn ra tại Sejong-daero, với sự góp mặt của các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Enhypen, The Boyz và Oh My Girl.

Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của thành phố.

Chính quyền thành phố Seoul triển khai khoảng 1.100 nhân viên đảm bảo an toàn giao thông và 2.490 cảnh sát để duy trì trật tự cho sự kiện.

Để kiểm soát đám đông, từ 23h đến 1h giờ sáng hôm sau, tàu điện ngầm gần Bosingak Pavilion sẽ không dừng lại ở Ga Jonggak, trong khi xe buýt và tàu điện ngầm sẽ hoạt động đến 2h sáng để người dân trở về nhà.

Thủ tướng Han Duck-soo đã kiểm tra các địa điểm tổ chức để đảm bảo các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn liên quan đến đám đông.

Theo văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc, ông Han Duck-soo cũng đã chỉ đạo các quan chức "chuẩn bị kỹ lưỡng để đề phòng các tai nạn liên quan đến đám đông", đặc biệt là vào lúc nửa đêm và khi kết thúc buổi lễ đón Năm mới./.



