Hàn Quốc kêu gọi liên minh toàn cầu thúc đẩy đổi mới ngành đóng tàu

Ngày 27/10, tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai HD Hyundai ở thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), Chủ tịch Tập đoàn HD Hyundai Chung Ki Sun đã kêu gọi hình thành một “liên minh toàn cầu về đổi mới” nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hợp tác xuyên ngành trong công nghiệp đóng tàu, hướng tới phát triển bền vững của lĩnh vực hàng hải.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sự kiện này là hoạt động mở màn chính thức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Chung Ki Sun nhấn mạnh AI đang làm thay đổi chu trình sản xuất kỹ thuật số và mở ra các giải pháp nâng cao tính bền vững của tàu thuyền. Ông khẳng định để tận dụng những cơ hội này, các ngành cần đẩy mạnh hợp tác toàn cầu về đổi mới sáng tạo.



Diễn đàn quy tụ nhiều đối tác chủ chốt của HD Hyundai tại Mỹ như Anduril Industries, Huntington Ingalls Industries và Cục Đăng kiểm tàu Mỹ (ABS). Tại đây, ông Chung Ki Sun tái khẳng định cam kết hỗ trợ phục hồi ngành đóng tàu Mỹ, đồng thời công bố hợp tác chiến lược đóng tàu phụ trợ cho hạm đội thế hệ mới của Hải quân Mỹ - đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ phối hợp ở lĩnh vực này.



Dưới chủ đề “Định hình tương lai ngành đóng tàu,” diễn đàn gồm 4 phiên thảo luận xoay quanh quốc phòng hàng hải, đổi mới sản xuất dựa trên AI và tăng cường hợp tác chiến lược Hàn-Mỹ.

Đại diện Anduril nhấn mạnh nhu cầu phát triển công nghệ quốc phòng thế hệ mới trước các mối đe dọa không người lái, trong khi HD Hyundai trình bày định hướng dẫn đầu thị trường tàu tự hành.



Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ AI và robot, bảo dưỡng và hỗ trợ vòng đời tàu hải quân./.

