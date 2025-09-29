Hàn Quốc khó thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD theo yêu cầu của Mỹ

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac ngày 29/9 cho biết nước này không thể thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD dưới hình thức chi trả tiền mặt cho Mỹ theo thỏa thuận khung mà hai nước đã đạt được nhằm giảm thuế nhập khẩu.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nói rằng Hàn Quốc cần chi ngay lập tức cho khoản đầu tư nói trên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Wi Sung Lac nêu rõ: “Từ quan điểm của chúng tôi, khó có thể chi trả 350 tỷ USD bằng tiền mặt.”

Về lời hối thúc của Tổng thống Trump, ông Wi Sung Lac chưa rõ liệu nhà lãnh đạo Mỹ có cân nhắc đến quan điểm của Seoul hay không, hay đây chỉ là lời lặp lại lập trường cơ bản trước đó của Washington.

Liên quan đến vấn đề thị thực sau vụ hơn 300 lao động Hàn Quốc bị cơ quan nhập cư Mỹ tạm giữ hồi đầu tháng Chín, ông Wi Sung Lac thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ thành lập nhóm công tác trong tuần này để cải thiện hệ thống cấp thị thực cho lao động Hàn Quốc.

Ông lưu ý việc cải thiện thủ tục thị thực sẽ hỗ trợ tiến trình đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc nhưng không liên quan trực tiếp tới gói đầu tư 350 tỷ USD.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh hai nước đang đàm phán các chi tiết trong thỏa thuận khung đạt được hồi tháng Bảy.

Khi đó, Hàn Quốc cam kết triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ thông qua các khoản vay, bảo lãnh tín dụng và vốn góp, thay vì chi trả trực tiếp. Đổi lại, Mỹ giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng cam kết 350 tỷ USD cần có các cơ chế bảo đảm như hoán đổi tiền tệ và được thiết kế để phục vụ các dự án đầu tư chứ không phải khoản chi trả tiền mặt./.

