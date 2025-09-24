Indonesia triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cảnh sát quốc gia Indonesia (Polri) đang phối hợp với Cảnh sát Singapore (SPF) điều tra một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh hoạt động tại tỉnh Tây Java với sự tham gia của 3 công dân Singapore. Vụ việc gây rúng động khu vực khi hàng chục trẻ em được cho là đã bị đưa ra nước ngoài dưới vỏ bọc “nhận con nuôi hợp pháp.”



Theo ông Untung Widyatmoko, Thư ký Văn phòng Trung ương quốc gia (NCB) của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại Indonesia, hoạt động của đường dây này trải rộng từ Bandung, Jakarta, Pontianak (tỉnh Tây Kalimantan) đến tận Singapore. Ông cho biết: “Chúng tôi đang lần theo dấu vết của những đứa trẻ bị buôn bán ra nước ngoài.”



Cảnh sát quốc gia Indonesia xác nhận đường dây buôn bán trẻ em trên hoạt động từ năm 2023, đã “gom” 25 trẻ sơ sinh, trong đó 15 trẻ em đã được đưa sang Singapore dưới danh nghĩa con nuôi. Sáu trẻ em đã được giải cứu trong tháng 7 vừa qua, trong số này 5 trẻ chuẩn bị bị bán cho người mua Singapore. Mỗi trẻ em bị định giá khoảng 20.000 dollar Singapore (SGD, tương đương 16.000 USD).

Khoản tiền này bao gồm chi phí sinh nở, chăm sóc và phần lợi nhuận của những đối tượng liên quan. Con số trên được xác nhận qua 12 hồ sơ nhận con nuôi có công chứng bị thu giữ từ nhà một nghi phạm.



Đến nay, số nghi phạm trong vụ án đã tăng từ 14 lên 22 người. Các đối tượng đang bị khởi tố theo luật chống buôn người của Indonesia với mức án tối đa 15 năm tù giam và khoản tiền phạt 600 triệu rupiah (36.000 USD). Cảnh sát quốc gia Indonesia cho hay cảnh sát Singapore đã đồng ý hỗ trợ trong việc truy tìm 3 nghi phạm người Singapore, đồng thời hỗ trợ lấy lời khai nhân chứng có liên quan.



Tại Singapore, giới chuyên gia pháp lý cảnh báo nhiều hành vi trong vụ việc nêu trên có thể cấu thành tội hình sự nghiêm trọng. Luật sư Umar Abdullah - Giám đốc Công ty Luật ADEL Law LLC, cho rằng những khoản tiền chi trả để “tạo thuận lợi cho việc nhận con nuôi” mà không được tòa phê chuẩn hay việc ép buộc, gian lận, khai man thông tin đều có thể vi phạm Đạo luật Nhận trẻ làm con nuôi được ban hành vào năm 2022.

Người phạm tội lần đầu có thể đối mặt với án tù lên tới 3 năm và/hoặc bị phạt 10.000 SGD. Ngoài ra, việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy khai sinh giả còn có thể vi phạm Luật Nhập cư và Bộ luật Hình sự Singapore với mức án tối đa 10 năm tù hoặc phạt 10.000 SGD, hoặc cả hai./.

Australia-Việt Nam hợp tác chống buôn người và tội phạm xuyên quốc gia Quan chức Australia đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Australia trong nhiều lĩnh vực, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong phòng chống buôn người và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.