Iran kêu gọi hỗ trợ quốc tế cứu rừng cổ Hyrcanian - Di sản thế giới

Ngày 22/11, truyền thông Iran đưa tin nước này đề nghị các nước hỗ trợ để dập tắt đám cháy lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại rừng Hyrcanian - khu rừng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới ở phía Bắc nước này.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, rừng Hyrcanian trải dài khoảng 1.000 km dọc bờ biển Caspi của Iran và sang nước láng giềng Azerbaijan. UNESCO đã công nhận khu rừng - có tuổi đời từ 25-50 triệu năm, cùng hệ sinh thái phong phú với hơn 3.200 loài thực vật - là Di sản thế giới vào năm 2019.



Theo hãng thông tấn Tasnim, vụ cháy bắt nguồn từ khu vực đá Elit thuộc tỉnh Mazandaran, có khả năng do thợ săn gây ra. Đám cháy bùng phát vào đầu tháng 11, ban đầu đã được dập tắt nhưng bùng phát trở lại vào ngày 15/11.



Ông Mohammad Jafar Ghaempanah, đại diện của Phó Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian, cho biết chính phủ đã yêu cầu sự hỗ trợ khẩn cấp từ các nước do hỏa hoạn vượt ngoài tầm kiểm soát.



Ngày 22/11, bà Shina Ansari, người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ Môi trường Iran, thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều 2 máy bay chữa cháy, 1 trực thăng và 8 chuyên gia tới hỗ trợ. Bà cũng nói thêm nếu cần thiết Iran có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga.



Theo UNESCO, khu rừng Hyrcanian có một lượng lớn các loài cây quý hiếm, đặc hữu và nhiều loài thực vật cổ có nguy cơ tuyệt chủng.



Nhà khoa học Kaveh Madani của Liên hợp quốc, đồng thời là cựu quan chức môi trường Iran nhận định: "Người Iran đang mất đi một di sản thiên nhiên lâu đời hơn cả nền văn minh Ba Tư"./.

Cháy rừng đe dọa quần thể cây cổ thụ nghìn năm ở Mỹ Điểm nóng nhất của chiến dịch cứu hộ là rừng McKinley Grove, nơi có khoảng 200 cây tùng bách khổng lồ, loài cây lớn nhất thế giới, trong đó một số cây đã tồn tại tới 2.000 năm, cao hơn 70m.