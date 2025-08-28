Khoan địa chất khắc phục sự cố sạt lở đường tránh phía Nam Bảo Lộc

Ngày 28/8, đơn vị thi công đang tiếp tục tiến hành khoan thăm dò địa chất tại khu vực sạt lở, đứt gãy trên tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc cũ, nay thuộc phường B’Lao và phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng sau hợp nhất.

Theo đơn vị thi công, việc khoan thăm dò được triển khai nhằm lấy mẫu đánh giá các tầng địa chất để bắt đầu triển khai các phương án khắc phục sạt lở, đứt gãy trên tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc.

Hiện đơn vị thi công đã khoan được 3 vị trí (độ sâu trung bình 40-50 m/mũi khoan) và đang tiếp tục thực hiện thêm 2 mũi khoan ở vị trí khác thuộc đoạn sụt lún nền đường tại Km7+820.

Trước đó, tháng 6/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt chủ trương đầu tư hoàn thiện tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng.

Dự án do Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, phạm vi dự án từ điểm đầu Km113+680 (quốc lộ 20, thuộc xã Lộc Châu) đến Km128+800 (thuộc xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc cũ) với tổng chiều dài khoảng 15,5km.

Quy mô tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc gồm hai làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ. Hướng tuyến bám theo đường hiện trạng được bàn giao, quy mô nền đường rộng 12m.

Khi triển khai thi công, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện 3 cầu hiện hữu trên tuyến đường này gồm cầu Minh Rồng, cầu Nausri và cầu Âu Cơ, với bề rộng hiện trạng 12m.

Ngoài ra, vị trí sạt lở, sụt lún nền đường tại Km7+820, sẽ đầu tư làm mới cầu cạn phù hợp với quy mô nền đường hiện hữu. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2025-2027.

Dự án tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc (tránh Quốc lộ 20, đoạn qua Lâm Đồng) có tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2017 và dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng do nhiều nguyên nhân, dự án bị chậm tiến độ và ngừng thi công từ tháng 10/2020 cho đến nay.

Sau khi ngừng thi công, một đoạn tuyến đường bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông.

Năm 2023, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến đường tránh này khiến 3 người thiệt mạng. Sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo cấm các phương tiện lưu thông./.

