Khởi tố vụ án và 17 bị can tại Tập đoàn Tuấn Ân và EVN Bình Thuận

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, EVN Bình Thuận và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện.

Ngày 27/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận (EVN Bình Thuận) và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can về 5 tội danh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuấn Ân) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," "Đưa hối lộ," "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại các Điều 222, 221 và 364 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Linh (nguyên Giám đốc); Nguyễn Thành Ngôn (Giám đốc); Trương Tấn Đạt (Phó Giám đốc, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch vật tư); Lê Quang Nghĩa (Trưởng phòng) và Tạ Thúc Thông (Chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư) EVN Bình Thuận về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", quy định tại các Điều 222 và 354 Bộ luật Hình sự.

Về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can của Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân, gồm Nguyễn Trung Quân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc; Trần Thiện Chương, nguyên Giám đốc; Tạ Ngọc Huân, Phó Giám đốc Công ty Thiết bị Điện Tuấn Ân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố bị can đối với Hoàng Liên Sơn, Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ; Võ Thị Thùy Trang, Trưởng Ban Tài chính; Trần Thị Minh Trang, Nhân viên Kế toán Tập đoàn Tuấn Ân; Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc và Phan Thanh Thuận, Kế toán trưởng Công ty Tuấn Ân Long An về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Liên Sơn và Nguyễn Hoàng Vũ; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thùy Trang, Trần Thị Minh Trang và Phan Thanh Thuận.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Mỹ Thuận, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Hoa Mỹ; Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Khang 68 và Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tiến Tiến Đông về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước," quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản./.

