Khu thương mại tự do sẽ đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics miền Trung

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 14/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khu thương mại tự do Đà Nẵng-Động lực mới phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng.”

Diễn đàn đã thu hút gần 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư...

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại điện tử, Việt Nam được đánh giá là một thị trường có nhiều tiềm năng để phát triển dịch vụ logistics.

Đây là một ngành dịch vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Năm 2023, chỉ số hiệu quả logisticS (LPI) của Việt Nam đạt 3,3 điểm, đứng thứ 43/154 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 5 trong các nước ASEAN, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ bình quân hàng năm đạt 14-16%/năm, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Trương Thanh Hoài cho biết, Việt Nam hiện đang tích cực nghiên cứu về các mô hình khu thương mại tự do trên thế giới. Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển năng động và hiện đại của Việt Nam, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Vừa qua, tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội đã cho phép nghiên cứu thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đây là cơ sở để thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về Khu thương mại tự do cho cả nước. Việc phát triển mô hình các khu thương mại tự do sẽ là cơ hội thuận lợi đưa ngành dịch vụ logistics Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng phát triển và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng logistics toàn cầu.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn, trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung.

Vừa qua, Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cũng chỉ rõ, việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng được đề xuất phát triển theo mô hình đô thị kinh doanh tích hợp, gồm nhiều khu chức năng nhằm tận dụng tối đa lợi thế phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, trong giai đoạn tới, dịch vụ logistics tiếp tục được Đà Nẵng xác định là một ngành quan trọng, tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Thành phố đang quyết liệt đẩy nhanh tiến trình đầu tư các dự án trọng điểm như khu bến Liên Chiểu, trung tâm logistics tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng như các trung tâm logistics, cảng cạn.

Thành phố cũng đang nỗ lực nghiên cứu xây dựng, áp dụng có hiệu quả các chính sách, quy định về phát triển dịch vụ logistics; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện cho dịch vụ logistics phát triển.

Tiến sỹ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, về bản chất, khu thương mại tự do là khu vực kinh tế đặc biệt do Chính phủ quy định, nơi hàng hóa có thể nhập khẩu, lưu trữ, chế biến, sản xuất và tái xuất mà không chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu hay các loại thuế khác. Hiện khu thương mại tự do đã trở thành động lực của thương mại toàn cầu, với hơn 3.500 khu vực tại 135 quốc gia.

Những mô hình khu thương mại tự do thành công tại Đức, Hà Lan, Singapore, Trung Quốc và UAE cho thấy rằng khi được quản lý và khai thác hiệu quả, khu thương mại tự do không chỉ tối ưu hóa chuỗi cung ứng mà còn thu hút đầu tư quốc tế, góp phần tạo nên sự phát triển kinh tế bền vững và thịnh vượng.

Việc triển khai công nghệ tiên tiến và tối ưu hóa quy trình logistics, hình thành khu thương mại tự do sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực miền Trung, mở rộng kết nối với thị trường toàn cầu, thúc đẩy xuất nhập khẩu và hội nhập quốc tế.

Tại diễn đàn, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp đã trao đổi, đóng góp ý tưởng cho thành phố để đẩy mạnh phát triển ngành logistics của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Diễn đàn sẽ tạo tiền đề để thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển ngành logistics và phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của thành phố để sớm thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng trong thời gian tới./.

