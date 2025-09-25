Lâm Ti Phông lập cú đúp, Nam Định thắng trận đầu tiên ở Shopee Cup 2025/26

Tối 25/9, đại diện của bóng đá Việt Nam là Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Campuchia là Câu lạc bộ Preach Khan Reach Svay Rieng (Svay Rieng FC) ở trận ra quân tại bảng B, Giải Vô địch các CLB Đông Nam Á Shopee Cup 2025/26.

Dù phải làm khách tại sân Thiên Trường, nhưng Svay Rieng FC mới là đội nhập cuộc chủ động hơn. Ngay ở phút thứ 3, đội khách đã có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên khi Kwame Peprah tung cú sút từ góc hẹp buộc thủ môn Caíque Santos phải vất vả cứu thua cho Nam Định.

Đến phút thứ 25, lại là Caíque chứng minh giá trị khi cản phá cú sút trong thế đối mặt của tiền vệ Min Ratanak. Trong khi thủ thành người Brazil đang phải làm việc "hết công suất" thì dàn ngoại binh của Nam Định ở tuyến trên chưa cho thấy sự gắn kết trong những pha phối hợp.

Thi đấu không hay nhưng Nam Định bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 36. Sau khi cú sút xa của tiền vệ A Mít bị cản phá, bóng đến chân của Lucas Alves và trung vệ này thực hiện quả tạt vào trong vòng cấm để Lâm Ti Phông đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ 4 phút sau, Nam Định nhân đôi cách biệt và cầu thủ điền tên lên bảng tỷ số tiếp tục là Lâm Ti Phông. Cú sút xa của ngoại binh Normann Hansen đưa bóng đi trúng cột dọc và bật ra đến vị trí của tiền vệ mang áo số 39, và Lâm Ti Phông không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp để giúp Nam Định dẫn 2-0 trước khi hiệp một khép lại.

Thi đấu không hay hơn đối thủ nhưng Nam Định lại có 2 bàn thắng dẫn trước trong hiệp một. (Ảnh: thepxanhnamdinhfc)

Kịch bản trong hiệp hai không có nhiều khác biệt: Svay Rieng FC vẫn là đội thi đấu chủ động và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, trong khi Nam Định vẫn chưa cho thấy sự ăn ý trong những pha phối hợp. Các cầu thủ đội chủ nhà thường để mất bóng tương đối dễ dàng.

Kịch tính của trận đấu đến ở phút thứ 59 khi ngoại binh Mahmoud Eid bên phía Nam Định nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu. Chỉ còn 10 cầu thủ trên sân, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phải tập trung cho mặt trận phòng ngự để chống đỡ những tình huống "bắn phá" bên phía Svay Rieng FC.

Phút thứ 81, đội khách có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của ngoại binh Patrick Robson. Cú sút từ ngoài vòng cấm của tiền đạo bên phía Svay Rieng FC đưa bóng đập trúng người trung vệ Lucas Alves và đi đổi hướng, khiến thủ thành Caíque "chôn chân" nhìn bóng đi vào lưới.

Tiền đạo Patrick Robson ghi bàn rút ngắng tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. (Ảnh: Svay Rieng FC)

Những phút cuối trận, Svay Rieng FC nỗ lực tràn lên tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, đại diện Việt Nam giành chiến thắng "vất vả" với tỷ số sít sao 2-1 ở trận mở màn chiến dịch Shopee Cup 2025/26.

Giành 3 điểm ở ngày ra quân, Thép Xanh Nam Định tạm xếp ở vị trí thứ 2 bảng B, sau Câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim (Malaysia) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ hành quân đến Myanmar để làm khách trước đối thủ Shan United FC vào ngày 4/12 tới./.

Pendant Quang Vinh ghi bàn thắng 'quý như vàng', Công an Hà Nội chật vật hạ Cebu FC Bàn thắng muộn của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh giúp Công an Hà Nội đánh bại Cebu FC (Philippines) với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Shopee Cup mùa giải 2025/26.