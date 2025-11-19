Làn sóng nội địa hóa của các thương hiệu F&B nước ngoài ở Trung Quốc

Theo Global Times, chưa đầy một tháng sau khi Starbucks tuyên bố sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động ở Trung Quốc cho Boyu Capital, Centurium Capital, nhà đầu tư tư nhân của chuỗi càphê Trung Quốc Luckin Coffee Inc, được cho là cũng đang xem xét thâu tóm Costa Coffee, một thương hiệu càphê nổi tiếng khác của Anh ở Trung Quốc.

Thông tin trên đến vào thời điểm “người mua” và “người bán” trên khắp lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B) của Trung Quốc - bao gồm cả ngành càphê - tăng cường hợp tác để khai thác tiềm năng tăng trưởng của thị trường với hiệu quả cao hơn.

Ngày 11/11, CPE, một công ty quản lý tài sản Trung Quốc, thông báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với thương hiệu Burger King, thuộc sở hữu hoàn toàn của Restaurant Brands International (RBI), để thành lập liên doanh Burger King China.

Các chuyên gia ngành F&B Trung Quốc cho rằng việc tham gia vào vốn nội địa có thể định hình lại động lực cạnh tranh trong thị trường càphê phát triển nhanh của Trung Quốc bằng cách đẩy nhanh nội địa hóa chuỗi cung ứng, tăng cường hoạt động kỹ thuật số và mở rộng các dịch vụ chất lượng cao giá cả phải chăng, do đó tăng cường khả năng phục hồi và hiệu quả tổng thể của họ trong lĩnh vực này.

Nội địa hóa chuỗi đầy đủ

Starbucks Coffee Co ngày 4/11 thông báo đã ký một thỏa thuận thành lập một liên doanh với Boyu Capital, một công ty đầu tư hàng đầu của Trung Quốc, để vận hành các cửa hàng bán lẻ Starbucks ở Trung Quốc. Theo thỏa thuận, Boyu và Starbucks sẽ vận hành một liên doanh với Boyu nắm giữ tới 60% số cổ phần trong các hoạt động bán lẻ của Starbucks ở Trung Quốc.

Không chỉ giới hạn ở càphê, ngành cung cấp dịch vụ ăn uống của Trung Quốc - trị giá trên 5 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 704 tỷ USD)- đang thúc đẩy các thương hiệu quốc tế muốn duy trì thị phần của họ trên thị trường nước này đẩy nhanh các chiến lược nội địa hóa ở Trung Quốc.

Theo CPE, việc thành lập liên doanh Burger King China đánh dấu giai đoạn mới trong sự phát triển của thương hiệu này trên thị trường Trung Quốc. CPE sẽ đầu tư ban đầu 350 triệu USD vào Burger King China. Sau khi hoàn thành giao dịch, CPE sẽ nắm giữ khoảng 83% cổ phần của liên doanh, trong khi RBI sẽ nắm giữ khoảng 17%.

Theo truyền thông Trung Quốc, đến tháng 9 năm nay, chuỗi Burger King vận hành khoảng 1.300 cửa hàng ở Trung Quốc, giảm từ 1.587 vào cuối năm 2023 và 1.474 vào cuối năm 2024. Trong năm qua, các vụ đóng cửa đã được ghi nhận ở một số thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh và Phúc Châu ở tỉnh Phúc Kiến.

Theo bjnews.com.cn, Giám đốc Tài chính Sami Siddiqui của RBI cho biết năm 2024, tổng số nhà hàng của toàn tập đoàn RBI tăng 3,4%, nhưng số nhà hàng Burger King ở Trung Quốc giảm khoảng 100 điểm cơ bản. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng của Burger King ở Trung Quốc tương đối thấp, chỉ bằng 1/10 so với ở Pháp.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng bản địa hóa đã trở thành một nhu cầu chiến lược hơn là một điều chỉnh tùy chọn cho các công ty F&B nước ngoài. Theo Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu iiMedia, Zhang Yi, xu hướng hiện nay đã mở rộng xa hơn việc điều chỉnh thành phần hoặc thực đơn - tiếp cận các hệ thống hoạt động, cơ cấu quản lý, chuỗi cung ứng và định vị thương hiệu.

Chuyên gia Hu Qimu, Phó tổng thư ký Diễn đàn 50 về tích hợp nền kinh tế kỹ thuật số-kinh tế thực, cho rằng việc chuyển đổi từ "điều chỉnh thực đơn" đơn giản sang bản địa hóa quy mô đầy đủ trong hoạt động, chuỗi cung ứng và định vị thương hiệu phản ánh rằng các chuỗi quốc tế không còn chỉ đơn thuần thích ứng với thị trường Trung Quốc mà họ ngày càng dựa vào Trung Quốc như một động cơ cốt lõi cho sự tăng trưởng toàn cầu của họ.

"Thương hiệu Trung Quốc" là cơ hội

Những thương vụ trên phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn: Trung Quốc không chỉ là một thị trường tiêu dùng mà còn là một máy gia tốc chiến lược cho các công ty toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự thu hút mạnh mẽ của tiềm năng tiêu dùng rộng lớn của mình.

Theo các nhà quan sát thị trường, các thương hiệu nước ngoài đang chuyển đổi từ xuất khẩu các mẫu toàn cầu tiêu chuẩn hóa sang cùng tạo ra các hệ thống vận hành nội địa hóa với vốn Trung Quốc, nền tảng Trung Quốc và chuỗi cung ứng Trung Quốc.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng sự thay đổi này phản ánh một "chiến lược nâng cấp": Trong một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, các thương hiệu nước ngoài đang tìm cách hiệu quả hơn, có lợi hơn về chi phí để tiếp tục chia sẻ lợi ích tăng trưởng của Trung Quốc.

Báo cáo của McDonald's cho biết việc nội địa hóa McDonald's ở Trung Quốc cũng được coi là một trường hợp theo kịp với sự sôi động của thị trường tiêu dùng Trung Quốc, với số cửa hàng tăng gấp ba lần kể từ khi hoạt động ở Trung Quốc thuộc sở hữu đa số của Trung Quốc.

McDonald's, năm 2017 đã tái cấu trúc hoạt động bán lẻ Trung Quốc thông qua một liên doanh, hiện hoạt động với tên gọi "Golden Arches China" với cổ phần đa số thuộc về Trung Quốc.

Theo báo cáo của McDonald's China ngày 1/8/2025, trong 8 năm qua, McDonald's China đã mở rộng mạng lưới cửa hàng từ khoảng 2.300 cửa hàng năm 2017 đến nay lên hơn 7.100 cửa hàng, ở hơn 280 thành phố cấp tỉnh trên toàn Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai và phát triển nhanh nhất của McDonald's trên toàn thế giới.

Trong khi đó, dữ liệu của Bloomberg cho thấy, những năm gần đây, Luckin đã phát triển nhanh chóng, vượt Starbucks ở Trung Quốc, với hơn 26.000 cửa hàng - nhiều hơn gấp ba lần so với Starbucks.

Với sự tham gia của vốn Trung Quốc, Starbuck China sẽ sở hữu và vận hành 8.000 quán càphê Starbucks trên toàn thị trường này, với tầm nhìn chung phát triển lên tới 20.000 cửa hàng.

Theo Giám đốc Zhang Yi, trong bối cảnh nền kinh tế nền tảng mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc, "mô hình chuỗi cung ứng tự xây dựng hoàn toàn" mà các chuỗi nước ngoài truyền thống lâu nay dựa vào không còn bền vững nữa.

Các doanh nghiệp nền tảng Trung Quốc vượt xa các thương hiệu cá nhân về khả năng giao hàng, tích hợp dữ liệu, tiếp thị kỹ thuật số và phản ứng chuỗi cung ứng, buộc các công ty F&B quốc tế tích hợp sâu sắc với hệ sinh thái nền tảng Trung Quốc để duy trì cạnh tranh trên thị trường này./.