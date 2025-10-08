Lạng Sơn thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng do ảnh hưởng bão lũ

Ngày 8/10, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đóng trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động 4 tại chỗ triển khai hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, hiện nay vẫn đang tiếp tục công tác chỉ đạo hỗ trợ di dời nhân dân...

Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, tại các vị trí đất đá sạt lở taluy dương, đất tràn ra mặt đường, các đơn vị chức năng liên quan đã thực hiện đảm bảo giao thông tạm thời, dọn dẹp đất đá lấp mặt đường để thông xe tạm thời tối thiểu một làn xe; tại các vị trí sạt lở ta luy âm làm rào chắn, đặt biển cảnh báo và thực hiện bảo đảm giao thông tạm thời; các vị trí mặt đường, cầu, ngầm ngập úng thực hiện đặt biển cảnh báo, chăng dây đảm bảo giao thông và cử người trực chốt không cho người và phương tiện lưu thông.

Đồng thời, tập kết vật liệu đảm bảo giao thông các vị trí lún võng mặt đường, đảm bảo êm thuận cho người và các phương tiện tham gia giao thông; chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc thiết bị thi công sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra kịp thời xử lý các vị trí phát sinh.

Về thiệt hại, tính đến nay, Lạng Sơn đã có 2 người bị thương; sơ bộ trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng; Ngập lụt diện rộng tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt... Trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy đổ; 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m3. Xảy ra 1 vụ vỡ đập tại Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến và đã tổ chức, thực hiện di dời Nhân dân đến nơi an toàn. Ước tính tổng thiệt hại bước đầu khoảng 150 tỷ đồng.

Hiện nay, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường trong tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp các thiệt hại; chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các nhà cửa bị ảnh hưởng, bị thiệt hại; thực hiện xử lý đảm bảo giao thông tạm thời; cắm biển báo tại các tuyến đường bị sạt lở, các khu vực ngầm tràn, nước chảy xiết, các khu vực nguy hiểm, di dời dân cư được đảm bảo an toàn./.

Lạng Sơn: Đập thủy điện Bắc Khê không bị vỡ rộng hơn Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 8/10, vị trí đập bị vỡ dài khoảng 4-5 m, sâu khoảng 3-4 m vẫn không bị vỡ rộng; đập tràn xả lũ hoạt động bình thường.