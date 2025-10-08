Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 8/10/2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại Thái Nguyên, từ đêm 6/10, do ảnh hưởng của bão số 11, tỉnh có mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng. Đến sáng 8/10, tình hình ngập úng tại tỉnh Thái Nguyên vẫn rất nghiêm trọng, các tuyến đường, khu dân cư tại trung tâm tỉnh bị chia cắt.

Tại Cao Bằng, theo thống kê ban đầu, tỉnh ghi nhận 1 người tử vong do sạt lở đất tại xã Hà Quảng, 2 người bị thương do sập nhà tại xã Canh Tân. Hơn 2.000 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.866 nhà ngập lụt, 136 nhà bị sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng, 18 xóm bị cô lập. Trên 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập lụt, gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

Lĩnh vực giáo dục cũng chịu thiệt hại nặng nề với 8 điểm trường bị ngập, có nơi ngập từ 1 đến 3 mét, một số trường bị đổ tường rào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất.

Đường phố ở phường Thục Phán (Cao Bằng) bị chìm sâu trong nước lũ. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Hệ thống thủy lợi bị hư hỏng tại nhiều điểm, trong đó có đập bị vỡ tại xã Quang Trung, mương thủy lợi bị lũ cuốn tại Trà Lĩnh. Ba công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng tại xã Trà Lĩnh. Hai trạm y tế bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập úng. Một số công trình công cộng như nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trường học bị ngập sâu, cây đổ vào đường dây điện gây mất an toàn.

Tại Lạng Sơn, mưa lớn liên tục kéo dài cộng với nước sông Bắc Giang và một số sông trên địa bàn tỉnh dâng cao dồn về khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngập sâu, bị cô lập, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân.

Theo báo cáo từ các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã làm trên 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó 3 nhà bị sập tại xã Thiện Tân; 63 nhà bị sạt lở đất, 36 nhà phải di dời đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất sau nhà; gần 2.000 hộ bị ngập úng từ 30cm đến 2m và cô lập nhiều khu vực ở xã: Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định.

Toàn tỉnh có hơn 150 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt, nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 10.000 m3 đất, đá. Một số cột điện bị gãy đổ gây mất điện diện rộng ở xã Nhất Hòa. Một số thôn vùng sâu xã Quý Hòa, Thiện Hòa bị mất mạng viễn thông.

Đợt mưa lũ cũng gây ra sự cố vỡ một đoạn đập thủy điện Bắc Khê 1 trên địa bàn thôn Bắc Khê xã Tân Tiến vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/10.

Vị trí đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Tại Bắc Ninh, mưa to kết hợp lũ tại thượng nguồn làm ngập úng tại nhiều địa phương, xảy ra một số sự cố đê điều, công trình thủy lợi, bước đầu gây thiệt hại về người và của trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tử vong; hàng nghìn hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn.

Hiện toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 4.500 diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập, gần 500ha cây ăn quả và hàng chục nghìn gia cầm bị chết./.

