Lào Cai: Khởi tố, bắt 4 cán bộ, cựu cán bộ vi phạm quy định về xây dựng

Chiều 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng."

Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 đối tượng về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Các đối tượng gồm: Phạm Khắc Phương sinh năm 1966, trú tại số nhà 182, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 31, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai (cựu Phó trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai, hiện đã nghỉ hưu); Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1991, trú tại thôn An Thành, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai (cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai-Cốc San); Cao Kim Cương, sinh năm 1980, trú tại tổ 25, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hùng Mạnh); Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1993, trú tại số nhà 238, đường Yết Kiêu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai (cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Cam Đường, Lào Cai).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hà và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hệ thống lan can đá thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng thuộc địa phận phường Cốc Lếu, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai (trước sáp nhập) làm sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 16/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Cao Kim Cương; Quyết định bổ sung Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 đối tượng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Thu Hà.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

