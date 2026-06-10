MRB nói gì về vướng mắc trong hợp đồng gói thầu Metro Nhổn-Ga Hà Nội?

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa có thông tin liên quan đến tình hình triển khai gói thầu CP06 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Phía MRB cho biết, hiện nay công tác triển khai Gói thầu CP06-thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1, gồm: đầu máy toa xe, thiết bị Depot, tín hiệu, thông tin và cấp điện thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội đang được các bên liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện theo các quy định của Hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.

Về một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, MRB cho biết đây là tình huống có thể xảy ra đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và áp dụng hợp đồng quốc tế, liên quan đến việc làm rõ một số nội dung về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Thời gian qua, MRB đã phối hợp với tư vấn, nhà thầu và các cơ quan liên quan để rà soát, làm rõ các vấn đề kỹ thuật, tiến độ, chi phí và các nội dung phát sinh trong hợp đồng. Đối với các nội dung còn khác nhau về quan điểm, MRB đang yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác xem xét, đánh giá theo nguyên tắc khách quan, minh bạch và đúng quy định.

Song song với quá trình này, MRB chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ngoài ra, MRB thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về tình hình triển khai cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, MRB cũng đang phối hợp với các đối tác và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn, qua đó làm cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xử lý phù hợp.

“Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các đối tác liên quan cũng đang tích cực phối hợp, hỗ trợ quá trình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai phần ngầm của dự án,” lãnh đạo MRB nhấn mạnh

MRB khẳng định luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đồng thời tích cực làm việc với các bên liên quan trên tinh thần hợp tác, xây dựng và trách nhiệm nhằm bảo đảm mục tiêu chung là sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác phục vụ người dân Thủ đô.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị MRB khẩn trương báo cáo về tình trạng, tiến độ và kết quả xử lý các tranh chấp hợp đồng tại gói thầu CP06.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình triển khai dự án đã phát sinh một số tranh chấp hợp đồng kéo dài, có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027 và có thể làm tăng tổng mức đầu tư./.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra vận hành metro Nhổn-Ga Hà Nội Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn-Cầu Giấy.