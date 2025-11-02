Mỹ: Cấm phóng viên tiếp cận Văn phòng Báo chí để bảo vệ "tài liệu nhạy cảm"

Ngày 1/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành quy định cấm phóng viên tiếp cận một khu vực của Văn phòng Báo chí Nhà Trắng nếu không đặt lịch hẹn trước, với lý do bảo vệ "tài liệu nhạy cảm."



Theo đó, các phóng viên, nhà báo bị cấm tiếp cận phòng Upper Press (phòng 140) thuộc văn phòng của Thư ký Báo chí Karoline Leavitt ở Cánh Tây Nhà Trắng nếu không có lịch hẹn trước.

Biên bản bản ghi nhớ do Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) công bố cho biết quy định có hiệu lực ngay lập tức, nhằm bảo vệ các tài liệu nhạy cảm được xử lý thường xuyên trong khu vực này.



Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn được phép tiếp cận phòng Lower Press, cạnh phòng họp báo nổi tiếng của Nhà Trắng, nơi làm việc của nhiều quan chức báo chí cấp thấp hơn.



Trước đây, các phóng viên được phép vào phòng Upper Press để trao đổi nhanh với Thư ký Báo chí Leavitt, Giám đốc phụ trách truyền thông của Nhà Trắng Steven Cheung và các quan chức khác. Tuy nhiên, ông Cheung cho biết một số phóng viên từng lén quay video, ghi âm và chụp hình tài liệu mật mà không được phép, thậm chí xâm nhập khu vực hạn chế hoặc nghe lén các cuộc họp kín.



Gần đây, Nhà Trắng cũng đã tước quyền tiếp cận Tổng thống đối với các phóng viên chuyên trách của Reuters, Associated Press và Bloomberg News.

Đầu tháng 10, Lầu Năm Góc cũng áp dụng biện pháp siết chặt tương tự với giới truyền thông, khiến nhiều phóng viên phải hoàn trả thẻ tác nghiệp.

NSC khẳng định thay đổi mới nhằm đảm bảo phối hợp giữa đội ngũ truyền thông Nhà Trắng và nhân viên an ninh quốc gia trong việc xử lý thông tin mật./.

Mỹ: Nhà Trắng lên kế hoạch sa thải hàng loạt trước nguy cơ chính phủ đóng cửa Đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 300.000 nhân viên rời biên chế, trong đó 154.000 người đã nhận gói hỗ trợ nghỉ việc và dự kiến chính thức rời khỏi hệ thống ngày 30/9.