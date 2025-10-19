Mỹ: Cảnh báo tiềm ẩn về nguy cơ đóng băng việc làm, lạm phát gia tăng

Theo cuộc khảo sát của Trung tâm Quan hệ Công chúng AP-NORC, gần 47% số người trưởng thành ở Mỹ "không mấy" hoặc "hoàn toàn không tin" rằng họ có thể tìm được một công việc tốt, tăng 10% so với cuối tháng 10/2023.

Đây được xem là tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn về nguy cơ đóng băng việc làm và lạm phát gia tăng.

Ngoài việc làm, chi phí sinh hoạt cao đang là nỗi lo lớn với nhiều hộ gia đình. Hơn 50% số người được hỏi cho rằng giá thực phẩm là nguồn căng thẳng tài chính chủ yếu; khoảng 40% lo ngại chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe; 36% bị áp lực từ hóa đơn điện và 30% lo ngại giá xăng.

Những áp lực này được dự báo có thể tăng lên khi các trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động mạnh, gây thêm gánh nặng lên hệ thống điện.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát, đồng thời đối mặt với các vấn đề như thuế quan, sa thải công chức liên bang và nguy cơ từ việc chính phủ đóng cửa.

Tuy vậy, 36% số người trưởng thành vẫn ủng hộ cách ông Trump quản lý nền kinh tế./.

