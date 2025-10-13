Mỹ: Gia đình người phụ nữ người gốc Việt tử vong tại nhà riêng ở San Francisco

Theo SF Gate, chính quyền thành phố San Francisco (Mỹ) cho biết đã xác định được danh tính 4 thành viên trong gia đình của người phụ nữ gốc Việt tử vong tại nhà riêng ở Đại lộ Monterey, phía Tây thành phố.

Theo Phòng Giám định Pháp y thành phố San Francisco, những người tử vong gồm Thomas Ocheltree, 57 tuổi, Paula Truong, 52 tuổi, một bé gái 12 tuổi và một bé gái 9 tuổi.

Lực lượng giám định y khoa đang tiến hành phân tích độc chất để xác định nguyên nhân tử vong của gia đình và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Sở Cảnh sát San Francisco cho biết gia đình này được phát hiện đã tử vong trong một cuộc kiểm tra.

Theo tờ San Francisco Chronicle, cuộc kiểm tra được thực hiện sau khi anh trai của Ocheltree không nhận tin tức gì từ ông trong nhiều ngày.

Cảnh sát đánh giá các trường hợp tử vong là "đáng ngờ" nhưng chưa chính thức gọi đây là một cuộc điều tra giết người./.

