Mỹ "mở đường" cho thương vụ sáp nhập U.S. Steel với Nippon Steel

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn lên tòa án, đề nghị kéo dài thời gian xử lý vụ kiện giữa công ty sản xuất thép U.S. Steel, công ty sản xuất thép Nippon Steel và ủy ban an ninh quốc gia Mỹ.

Động thái này nhằm tạo thêm thời gian cho chính phủ hoàn tất các cuộc đàm phán sáp nhập giữa hai công ty.

Hồi tháng Một, sau khi Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), cơ quan chuyên xem xét các khoản đầu tư nước ngoài, khuyến nghị bác bỏ thương vụ sáp nhập vì lý do an ninh quốc gia, U.S. Steel và Nippon Steel đã đệ đơn kiện ủy ban này.

Đơn yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) tuần trước kêu gọi tòa gia hạn 21 ngày cho việc nộp các văn bản pháp lý liên quan đến vụ kiện CFIUS và dời lịch tranh luận trực tiếp từ ngày 24/4 sang tuần lễ bắt đầu từ ngày 12/5.

Trong hồ sơ đệ trình, DoJ nêu rõ việc gia hạn này sẽ giúp chính phủ hoàn tất những cuộc thảo luận đang diễn ra với các bên về giao dịch giữa U.S. Steel và Nippon Steel, với mục tiêu không cần đến sự phân xử của tòa án đối với vụ kiện này.

Hồi tháng Hai, ông Trump từng phát biểu rằng ông không phản đối việc Nippon Steel mua cổ phần thiểu số tại U.S. Steel.

Sau bình luận trên, một phát ngôn viên của Chính phủ Nhật Bản cho biết Nippon Steel đang cân nhắc đề xuất một thay đổi lớn so với kế hoạch mua lại toàn bộ U.S. Steel trước đó.

Theo một bản tin hồi tháng Hai, Nippon Steel cũng đã cố gắng sắp xếp một cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Takahiro Mori và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thỏa thuận mới nào được ký kết.

Nippon Steel, nhà sản xuất thép lớn thứ tư thế giới, đã đưa ra lời chào mua trị giá 14,9 tỷ USD với US Steel vào tháng 12/2023, hứa hẹn hàng tỷ USD đầu tư để cải tạo cơ sở hạ tầng đang cũ kỹ và cam kết giữ lại trụ sở chính tại Pittsburgh, Pennsylvania.

Thỏa thuận này đã phải đối mặt với những trở ngại chính trị ngay từ đầu, khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ngăn chặn vì lo ngại về an ninh quốc gia./.

Nippon Steel đang tìm cách hồi sinh kế hoạch mua lại US Steel Nippon Steel muốn mua lại US Steel bất chấp tuyên bố hồi đầu tháng của Tổng thống Trump rằng ông chỉ quan tâm đến việc "đầu tư" và cam kết sẽ không cho phép Nippon Steel mua cổ phần chi phối.