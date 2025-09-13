Mỹ: Thành phố New York biến hàng triệu tấn rác thải thực phẩm thành “vàng đen”

Vỏ dưa hấu, hộp pizza dính dầu mỡ hay lá cây cắt tỉa - những thứ thường bị đem chôn lấp ở nhiều thành phố - nay lại trở thành nguyên liệu quý ở thành phố New York (Mỹ): “vàng đen” từ rác thải hữu cơ.

Tại Cơ sở ủ phân Staten Island do công ty Denali Water Solutions quản lý, rác thải cảnh quan cùng rác thải sinh hoạt được xử lý với khối lượng trung bình 100-150 tấn/ngày, cao điểm lên tới 250 tấn vào mùa lá rụng.

Chất thải được nghiền nhỏ, đưa vào các hầm ủ có sục khí, đạt nhiệt độ trên 37,8 độ C đủ để tiêu diệt mầm bệnh và hạt cỏ dại. Sau vài tuần, nhờ hoạt động của vi sinh vật và côn trùng, rác thải biến thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng.

Một phần sản phẩm được bán cho các công ty cảnh quan, phần còn lại được cấp miễn phí cho cư dân, trường học và vườn cộng đồng.

Bà Jennifer McDonnell - Phó Ủy viên Cơ quan Quản lý chất thải thành phố New York - cho biết: “Chúng tôi đã phát cho người dân New York gần 2,7 triệu kg phân hữu cơ chỉ riêng trong năm nay.”

Theo Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (NRDC), rác thải thực phẩm và rác sân vườn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rác sinh hoạt. Nếu đem chôn lấp, chúng phát thải methane - loại khí góp phần lớn gây hiệu ứng nhà kính.

Ông Eric Goldstein, Giám đốc môi trường New York tại NRDC nhấn mạnh: “Muốn giảm thiểu khủng hoảng khí hậu, chúng ta phải đưa rác thực phẩm ra khỏi bãi rác và chuyển vào quy trình ủ phân.”

Chương trình phân loại rác hữu cơ của thành phố New York yêu cầu cư dân tách riêng thực phẩm thừa, giấy bẩn dầu mỡ và rác sân vườn. Việc xử phạt người vi phạm đã tạm dừng trong năm nay, nhưng dự kiến sẽ được khôi phục từ năm 2026./.

Biến đổi rác thải thực phẩm là hoạt động có thể mang lại lợi nhuận Các nhà khoa học tại Đại học Illinois Urbana-Champaign của Mỹ đã nghiên cứu tính khả thi của hoạt động sản xuất năng lượng từ rác thải thực phẩm tại bang Illinois.