Ngành thuế tiếp nhận và xử lý hơn 12,75 tỷ hóa đơn

Ngày 14/3, Cục Thuế cho biết đã tiếp nhận và xử lý hơn 12,75 tỷ hóa đơn và trong 2 tháng cả nước đã có 2.604 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Đối với triển khai giải pháp kết nối tự động hóa đơn điện tử xăng dầu đã có 20/63 địa phương đã hoàn thành 100%; 35/63 địa phương hoàn thành trên 80%. Còn 9 địa phương hoàn thành dưới 80% là Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Bình, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Bình Dương.

Đến nay, đã có gần 3 triệu lượt tải và cài đặt, sử dụng qua ứng dụng Etax Mobile (tăng 33,7% so với cuối 2024); trên 5 triệu giao dịch với số tiền đã nộp 10.351 tỷ.

Cục Thuế cho biết có hơn 33.000 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thương mại điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với số nộp gần 160 tỷ đồng. Cùng với đó, đã có 130 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng nhà cung cấp nước ngoài với số thu tháng 2 ước đạt 2.791 tỷ đồng.

Về tổng thu ngân sách nhà nước, lũy kế 2 tháng năm 2025 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 484.884 tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán, bằng 135,1% so với cùng kỳ. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, đây là mức cao nhất trong hai tháng đầu năm từ trước đến nay.

Thống kê các khoản thu cho thấy, có 11/19 khoản thu đạt khá (trên 20%) so dự toán và có 15/19 khoản thu, sắc thuế trưởng so cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 44/63 địa phương có số thu đạt khá trên 20% dự toán; 19/63 địa phương đạt dưới 20% dự toán. Ngoài ra, có 53/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ, 10/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ 2024.

Cục Thuế cho biết, thời gian tới tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch tổng rà soát nguồn thu cả nước theo từng người nộp thuế, theo ngành nghề, địa bàn, nhóm đối tượng, phục vụ công tác lập dự toán, quản lý điều hành thu và đánh giá hiệu quả công tác quản lý của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai các chuyên đề chống thất thu, chống mua bán hóa đơn, gian lận hoàn thuế, trốn thuế; triển khai rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai để phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế./.

Bộ Tài chính thu gọn 20 đầu mối tại địa phương ngành thuế và hải quan Bộ Tài chính vừa có công văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế và Cục Hải quan.